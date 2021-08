Hvis distrikterne ændres, gælder det kun for de kommende børn i skolerne. Man kan altså ikke risikere at blive flyttet til en anden skole, hvis man pludselig får adresse i et andet distrikt, hvis distriktsgrænserne flyttes. Foto: Allan Nørregaard

Skoledistrikter kan blive ændret for at skabe plads til børn i Hillerød V

Hillerød - 25. august 2021 kl. 09:25 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Skal børnene fra Frederiksbro høre til Hillerød Vest Skolen eller Hillerødsholmskolen?, og skal der så flyttes børn fra den valgte skole til andre skoler for at få plads til de nye børn? Skal Sophienborg og Alsønderup Skole samles til ét distrikt, eller skal man indføre et stop for de såkaldte »distriktskrydsere« til Sophienborgskolen?

Beslutningerne er mange og komplicerede, når det kommer til at løse pladsproblemerne på skolerne i Hillerød Vest i de kommende år. Det kommer til at koste et trecifret millionbeløb, og løsningsmulighederne skal diskuteres ved de kommende budgetforhandlinger om to en halv uge.

Budgetmaterialet og de forskellige forslag til løsninger er i øjeblikket i høring på kommunens hjemmeside, men De Radikales medlem af Børne-, Familie- og Ungeudvalget, Jørgen Suhr, mener, at man bør vente med at tage alle beslutningerne, til der har været en mere borgerinddragende proces og ikke ved budgetforhandlingerne om få uger.

- Vi kan ikke bare sparke beslutningerne til hjørne, men vi synes, det vil være rimeligt at have en mere borgerinddragende diskussion om distrikterne. Vi kommer ikke udenom at skulle tage nogle beslutninger, for vi har en opgave, der skal løses. Men vi bliver nødt til at have en forståelse for, hvad befolkningen mener om det. Andre vil måske mene, at det ikke er godt at lægge det ud til stor og bred debat, for det handler meget om egeninteresser og følelser. Men beslutningen skal være bæredygtig. Distrikter er ikke den slags ændringer, man laver om hvert andet år, hvis det ikke virker. Og derfor er det vigtigt, at vi får det vendt med hinanden, siger Jørgen Suhr.

Hvor skal man høre til? Løsningerne kan blandt andet betyde, at der bliver rykket ved de nuværende skoledistrikter i Hillerød Vest. Politikerne har tidligere valgt, at børnene fra Frederiksbro skal høre til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm, men nogle af løsningsmulighederne indebære at ændre det til Hillerødsholmskolen. På Hillerødsholmskolen ønsker man dog ikke at blive en kæmpe skole med fem spor, og derfor kan distriktsgrænserne blive rykket, så en række adresser, der i dag tilhører Hillerødholmskolens distrikt, bliver en del af Hillerød Vest Skolens distrikt, så man får plads til børnene fra Frederiksbro. Det gælder ifølge kortbilag blandt andet villavejene ved Nyhuse Kapel og vejene omkring Birkebakken, Akacievej og Vangeledet.

Fem scenarier Politikerne skal tage stilling til fem scenarier, hvor man dels udvider skoler for at få plads til børnene, men også rykker på distrikterne i flere af scenarierne.

I scenarie 1 ændres Frederiksbro fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens. Derudover må der ikke komme børn fra andre distrikter til Sophienborgskolen.

I scenarie 2 vil man udover ændringerne i scenarie 1 også flytte distriktsgrænsen mellem Hillerødsholm og Hillerød Vest.

I scenarie 3 bliver nye boligområder i de nuværende distrikter, mens Alsønderup og Sophienborg samles i ét distrikt.

I scenarie 4 ændres distrikterne for nye boligområder, ligesom distriktsgrænsen mellem Hillerødsholm og Hillerød Vest rykkes.

I et sidste scenarie flyttes Frederiksbro fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt, og distriktsgrænsen mellem Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen flyttes. Derudover samles Alsønderup og Sophienborgskolen i ét distrikt.

- Alle er blevet hørt Formand for Børne-, Familie- og Ungeudvalget Peter Frederiksen (V) mener dog ikke, at der er behov for at udskyde beslutningerne, som Jørgen Suhr foreslår.

- I hele processen om skolekapacitet i vest har vi været i dialog med tre forskellige skolebestyrelser, og vi har været i tæt dialog. Vi har fået en masse god og konstriktiv feedback til vores overvejelser, som også indgår i modellerne til løsningsforslag, og som sammen med høringssvarene kommer til at have stor betydning for de beslutninger, vi skal træffe, siger Peter Frederiksen.

Han undrer sig over Jørgen Suhrs udmelding:

- Det er lidt underligt at komme med det her to minutter i tolv. Vi har holdt rigtig, rigtig mange møder i udvalget og også bilaterale møder, og det er ikke noget, han har nævnt før, siger Peter Frederiksen.

Det supplerende budgetmateriale kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside. Høringssvar kan sendes til hr@hillerod.dk, og fristen er onsdag d. 1. september klokken 12.