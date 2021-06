Se billedserie Birgitte Bregnedal har afholdt workshops med børnene, som er kommet med input til bogen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Skolebørn hjalp forfatter med at skrive bog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolebørn hjalp forfatter med at skrive bog

Forfatter Birgitte Bregnedal udgiver bogen 'Et egern flytter ind', som er skrevet sammen med børnene fra HFO Grønnevang

Hillerød - 07. juni 2021 kl. 11:57 Kontakt redaktionen

I begyndelsen af Birgitte Bregnedals nyeste børnebog, 'Et egern flytter ind', sidder hovedpersonen, egernet Grønne, uden for HFO Grønnevang og kigger ned på børnene, der leger. Omtrent sådan begyndte Birgitte Bregnedals skriveproces også, da hun i juni 2020 besøgte HFO Grønnevang for første gang.

"Jeg tog ud og besøgte HFO'en for at se, hvad det første umiddelbare indtryk var. Jeg observerede bare børnenes hverdag og omgivelser, og så lå alle indtrykkene bare og lagrede sig, indtil projektet begyndte," fortæller Birgitte Bregnedal i en pressemeddelelse.

Nyt bibliotek I oktober åbnede Hillerød Bibliotek og fritidsordningen på Grønnevang et helt nyt bibliotek for børnene på HFO Grønnevang. Det hedder 'Satellitten' og ligger midt inde i fritidsordningen, og det er børnene herfra, der har været med til at finde på historien om egernet Grønne, der udkommer i juni.

Birgitte Bregnedal har besøgt HFO Grønnevang flere gange i løbet af processen, hvor hun blandt andet har holdt workshops med børnene.

"Det har været fantastisk at kunne bruge så meget tid med børnene. Det har været superfedt faktisk. Det har været så skægt at høre, hvad der optog dem," fortæller Birgitte Bregnedal, som både har spurgt børnene om, hvad det bedste og værste er ved at være i HFO:

"Det allerværste ved at være i HFO er, når man ikke har nogen at lege med, og derfor blev omdrejningspunktet, at der er rigtig mange sjove ting at lave i en HFO, men det allervigtigste er, at man har nogen at være sammen med, så er det faktisk ligegyldigt, hvad man laver. Venskaberne er kernen," siger hun.

Sjovt med bog om skole Niårige Lasse Kühl Svensson har haft mulighed for at smuglæse bogen, der endnu ikke er udkommet, og han er ikke i tvivl om, at alle børnene bliver meget glade for resultatet.

"Den var god, sjov og spændende. Der var mange ting i bogen, hvor det var til at se, at bogen foregik i min HFO. For eksempel til sidst i bogen kan jeg genkende 'sportshjørnet' i vores bibliotek, der hedder 'Satellitten'. På mange af tegningerne i bogen kunne jeg genkende skolens bygninger. Det er rigtig sjovt, at der er lavet en bog om os og vores skole, og at den kan blive kendt," siger Lasse Kühl Svensson.

Bogrelease og fest Bogen er en del af læselyst-projektet 'Flyvende fortællinger', som er et samarbejde mellem Hillerød Bibliotekerne, HFO Grønnevang og Birgitte Bregnedal. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, som med denne pulje ønsker at udvikle læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud.

18. juni er der afslutningsfest i HFO Grønnevang, hvor børnene skal lave en masse sjove aktiviteter. På dagen får de også overrakt bogen 'Et egern flytter ind' og har mulighed for at få deres eget eksemplar signeret af Birgitte Bregnedal.

relaterede artikler

260.000 kroner til flyvende fortællinger 31. januar 2020 kl. 18:24