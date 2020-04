Se billedserie Håndværkere har haft travlt med at installere håndvaske i skolegårdene, så alt er klar, til eleverne vender tilbage i dag. Foto: Allan Nørregaard

Skoleåbninger bekymrer lærere

Hillerød - 20. april 2020

Det er en ny virkelighed, elever og lærere i dag vender tilbage til på Hillerøds skoler. Op mod 100 håndvaske er sat op i skolegårdene, klasserne fordeles i forskellige klasseværelser, og eleverne skal vænne sig til at være sammen i mindre grupper og gøre flittig brug af håndspritten. Særligt på specialskolen Skolen ved Skoven kan det blive svært at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, forudser Søren Wørts, der er tillidsmand på skolen.

- Vores udfordring er, at vores elever er børn med generelle indlæringsvanskeligheder, og de kan ikke leve op til de krav, der er i forhold til håndtering af hygiejne. Det er en ting, vi må leve med, og vi må prøve at gøre det så godt som muligt, men vi kan ikke forklare vores elever, at de skal holde afstand, nyse i ærmet og vaske hænder hele tiden. Vi kan heller ikke holde afstand, for mange af eleverne skal skiftes, og der er også en del, der skal have sonde. Derfor er det en udfordring for både os og vores ledelse, men vi gør det bedste, vi kan, og det må gå så godt, som det nu kan, siger han.

Og han oplever, at det bekymrer lærerkollegaerne.

- Det er selvfølgelig noget, der gør mine kollegaer lidt nervøse. Man bliver usikker, fordi man udsætter sig selv for en smitterisiko, særligt når vi ikke kan leve op til alle de standarder, Sundhedsstyrelsen og Hillerød Kommune ellers sætter op for samvær med hinanden. Så bliver man nervøs for, om man så går hjem og smitter sin egen familie. Det er en generel frygt, som mange har, og den er måske lidt større hos os, eftersom det er svært at efterleve alle reglerne, fortæller Søren Wørts og fortsætter:

- Det er jo regeringens strategi, at man vælger at åbne skolerne, fordi man på en eller anden måde skal have smittet en del af befolkningen, og så er det måske den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på, fordi børn forhåbentlig får et mildere forløb. Hvad der så sker med os ansatte, det er da en klar bekymring blandt mine kollegaer.

Skolen har dog gjort, hvad den kan, for at imødekomme retningslinjerne, der skal mindske smitterisikoen.

- Vi har indrettet legepladser og toiletter, så det nu er opdelt, og vi vil selvfølgelig også prøve at være så meget udenfor som muligt. Derudover prøver vi at inddele os i små grupper. Vi har også haft nødåbent gennem hele perioden, netop på grund af den gruppe elever, vi har, og de har krav på undervisning og hjælp, men vi får selvfølgelig markant flere elever fra mandag (i dag, red.), fortæller Søren Wørts og tilføjer, at det dog kan være svært at følge med de mange krav:

- Det er svært, når anbefalingerne ændrer sig hele tiden. Så bliver der lavet et tiltag, og et par timer efter er det noget andet, der gælder. Hvordan skal vi eksempelvis sige, at børnene skal sendes hjem, hvis de er snottede, eller de har noget i familien. Der er mange af eleverne, der slet ikke har noget sprog, så det kommer til at bero meget på en vurdering af børnene, siger han.

Også på kommunens folkeskoler er det en ny virkelighed, lærerne vender tilbage til. På Hanebjerg Skole er lærerne blevet opfordret til at være åbne om de bekymringer, de måtte have.

- Vi er blevet opfordret af vores ledelse til at tale højt om det, så vi sammen kan italesætte den angst, der kan opstå, siger Marie Lundgren, tillidsmand på Hanebjerg Skole, og tilføjer, at de nye retningslinjer skaber usikkerhed hos lærerne:

- Det er alle de små ting, som skal vi spritte døren af, når vi har åbnet døren. Men de fleste er rigtig glade for at vende tilbage til eleverne og en normal dagligdag, understreger hun.

Og mens langt størstedelen mest af alt glæder sig til at se sine elever igen, er der også lærere i folkeskolerne, som er bekymrede for samværet med eleverne, mener Evy Thorsted, tillidsmand på Grønnevang Skole.

- Mit indtryk er, at 90 procent af lærerne er trygge og føler, at det nok skal gå, og glæder sig til at ses med eleverne. Men der er også en procentdel, som er bange, både fordi de pludselig skal stå med elever, de måske slet ikke kender, men også skal indskærpe over for eleverne, hvad de må og ikke må, siger Evy Thorsted og forklarer, at en del af udskolingslærerne har fået nye elever i indskolingen, så alle 0.-5.-klasser, som skal møde i skole, kan deles op i to hold, hvis ikke flere.

- Vi har lavet sådan en liste, så hvis nogle af indskolingslærerne bliver syge, så bliver vi kaldt ind, og det kan være fra om morgenen, at vi får at vide, at vi skal stå ovre på skolen om en time. Der har jeg som tillidsmand været med til at gøre klart, hvem der bor så langt væk, at de ikke vil kunne nå det, hvem der har sygdomme i familien, der kan gøre samværet med børnene svært, og om der er andre forholdsregler. På den måde er vi rigtig godt forberedt.

Og netop forberedelsen er et vigtigt element, mener Evy Thorsted.

- Vi er blevet klædt virkelig godt på både fra skolens side og fra kommunen. Vi har fået mange informationer, og der er blevet brugt meget tid på at prøve at gøre det godt. Vi må jo tage det, som det kommer og tilpasse, hvis der skal tilpasses. Men jeg tror, alle føler sig godt forberedt, siger hun.

Også Søren Wørts føler sig fortrøstningsfuld.

- Jeg tror og håber, at når vi først kommer i gang, så vil de ansatte også se, at der ikke er helt så stor grund til bekymring, som man kan sidde med derhjemme, inden man går i gang, siger han.