Skole vil undervise i pavilloner

For nylig har skolen fået dispensation af Udvalget for Børn, Familier og Unge til igen næste år at have klasser med 29 elever, én mere end det ellers er tilladt i folkeskoleloven. Skolens ansøgning sker under forudsætning af, at der kan bevilges penge til at opsætte midlertidige klasselokaler i pavilloner efter sommerferien.