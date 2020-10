Skole ramt af hærværk

I løbet af weekenden var der indbrud på Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm. Ukendte gerningsmænd tiltvang sig adgang via et vindue, og i et klasselokale blev der malet med graffiti, ligesom der var tegn på, at nogen havde opholdt sig på stedet i længere tid, oplyser Nordsjællands Polliti. Indbruddet er sket mellem fredag klokken 16 og mandag klokken 8, og blev anmeldt mandag formiddag.