Se billedserie Inden alle Hillerød Kommunes institutioner skal i gang med at affaldssortere, vil Hillerød Forsyning blive klogere gennem et pilotforsøg på Hanebjerg Skole og i tre daginstitutioner. Foto: Vestforbrænding

Send til din ven. X Artiklen: Skole og dagtilbud skal sortere affald som de første Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole og dagtilbud skal sortere affald som de første

Hillerød - 30. december 2020 kl. 06:47 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Affald fra madkasser, kopirummet, klasseværelser, lærerværelset og køkkener på kommunens institutioner skal i fremtiden sorteres præcis, som borgerne i Hillerød kender det fra hjemmet. For at blive klogere på, hvordan det store arbejde skal gribes an, og for at få mere viden om, for eksempel hvilke slags affaldsspande der skal bruges, igangsætter Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning nu et pilotforsøg på Hanebjerg Skole og i daginstitutionerne Chili og Spiren Lindevej i Hillerød centrum og Sommerengen i Skævinge.

- Vi har rullet affaldssortering ud til alle etageejendomme og parcelhuse, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi nu får institutionerne med. Det er de så klar til, de vil rigtig gerne, og vi får mange henvendelser fra dem om, at de gerne vil i gang. Det er også en del af kommunens klimaplan og ønsket om at være en bæredygtig kommune, som gør, at vi skal have institutionerne med, siger affaldsplanlægger i Hillerød Forsyning Vibeke Lei Kristensen.

Elevråd er gået forrest På Hanebjerg Skoles afdeling Brødeskov er det elevrådet, der har taget initiativet til at få affaldssortering på skolen, fortæller distriktsskoleleder Frank S. Mortensen.

- Vi havde borgmesteren på besøg, og der så børnene, at der var en mulighed for handling og for at komme i gang med affaldssortering. Der er en enorm klimabevidsthed blandt børnene og en opfattelse af, at hvis der skal være noget tilbage til dem, så er de nødt til at gøre noget selv. De er meget velreflekterede, og de affaldssorterer jo allerede derhjemme, så de kan ikke forstå, hvorfor vi ikke gøre det på skolen, siger Frank S. Mortensen.

Forsøg skal give viden På skolen bliver der sat indendørs opsamlingsspande op i et fællesområde, som bruges af 5.B, 6.BA og 6.BB. Derudover deltager 7.X, som får beholdere i klasselokalet. Der skal sorteres restaffald, madaffald, pap, papir, metal, farligt affald, glas og plastik. Der bliver sat en fælles opsamlingsstandplads op udenfor, og forsøget skal blandt andet undersøge forskellige former for indendørs sorteringsløsninger, så Hillerød Forsyning får afprøvet forskellige systemer, som skal være så praktiske, at de bliver godt forankret i skolen og nemt for både elever og ansatte.

- Vi kender rimelig godt sammensætningen og mængderne af affaldet ude i vores private hjem, der har vi nøgletal, som vi bruger. Den viden har vi ikke i institutionerne endnu, så det er meget det, vi gerne vil med de pilotforsøg, vi sætter i gang nu. Vi vil i gang med at affaldssortere, men for at komme i gang i hele kommunen har vi brug for viden om, hvordan sammensætningen er. Mængder og sammensætningen kan variere rigtig meget ud fra hvilken slags institution, vi snakker om, siger Vibeke Lei Kristensen fra Hillerød Forsyning og fortsætter:

- Vi forventer at få en masse god feedback, og vi er glade og spændte på at komme i gang. Der kommer sikkert til at dukke ting op, som vi ikke har tænkt på, og det er derfor, vi kører de her forsøg, så vi allerede her finder ud af, hvordan det fungerer bedst. Vi snakker meget om, hvordan formidlingen skal være til skolerne og institutionerne. Skolen vil for eksempel helst have en stor plakat i stedet for de foldere, som kommer ud til parcelhuse og etageejendomme, siger hun.

Håber at kunne inspirere Pilotforsøget på skolen og i de tre daginstitutioner kører frem til påske. Det er ikke noget, der er politisk besluttet endnu, men noget, der ligger som et indsatsområde i den kommende kommunale affaldsplan. Derfor er det også uvist, hvornår alle institutioner skal i gang med at sortere affald. Frank S. Mortensen håber at kunne være med til at inspirere andre skoler i landet.

- Vi har jo en enorm indflydelse på andre lokalsamfund, hvor vi kan inspirere, men også sige, at de skal satse på det, uanset om der er politisk medvind eller ej. Det er nødvendigt. Hvis vi sidder på x antal hektar hver, så kan mange bække små gøre den store å i forhold til biodiversitet. Er det noget, der kan smitte og vækste, så kan vi have en stor indfldelse, for vi producerer meget affald, siger Frank S. Mortensen.