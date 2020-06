Se billedserie Hent maden hos os og hold en havefest med venner og naboer, lød opfordringen fra holdet bag Skønne Skævinge, og det blev fulgt i haven på Borupvej her, hvor Henrik Nielsen (midtfor i rød) bor. Han var fuld af beundring for de frivilliges indsats med at skabe en alternativ byfest. Foto: Joachim Christensen

Skønne Skævinge blev til opfindsom online byfest

Hillerød - 29. juni 2020 kl. 05:44 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et forsamlingsforbud for over 50 personer, så gav det egentlig ikke mening at afholde Skønne Skævinge, der gerne trækker 60 gange det tilladte, over 3000 mennesker, til byens festplads.

Byfesten blev da også meldt aflyst, men genopstod i en kreativ version, der spredte festlighederne ud over hele byen og med livestreaming og online aktiviteter sikrede fællesskab og særdeles god stemning i mindre grupper.

Lørdag kulminerede festlighederne med, at man kunne afhente mad fire forskellige steder i byen, hvor Klub Frivillig stod klar med glitrende parykker og musikeren Andreas Langvad spillede til.

Maden blev man opfordret til at spise sammen med andre ved havefester, og det havde Henrik Nielsen taget til sig.

I hans have var de samlet over 20 mennesker herunder Henrik Månsson, der havde den vigtige rolle som grillmester. Han er nemlig tidligere danmarksmester i grill, som han ydmygt og diskret fortalte.

De to venner var fuldt ud imponerede, over den byfest, der var stablet på benene trods restriktioner.

- Det er superfedt, at en by kan holde sammen på den måde. De gør ekstremt meget for byen, og jeg synes, det har været en god måde at gøre det på. Vi mødes på tværs, og har hilst på folk, vi ikke ser til daglig. Normalt på pladsen er man mere i den samme gruppe hele dagen, sagde Henrik Nielsen med henvisning til den traditionelle version af byfesten.

Han fortalte også, hvordan flere havde sat tv ud i haven i det gode vejr, så de kunne følge med i de mange aktiviteter, der blev filmet og sendt ud på facebook.

Aktiviteterne under den alternative byfest var mangeartede. Der har været onlinebanko, loppemarkeder spredt ud over hele byen i folks indkørsler, gadeartister, fælles madlavning hver for sig, hvor to håndfulde børn og et par professionelle kokke lavede mad, mens folk derhjemme på forhånd havde købt de samme ingredienser og kunne se med og selv kokkerere sideløbende.

Til havefesterne havde der været auktion på koncerter, og fredag var de frivillige rundt med en DJ og en stor trailer med højttalere og spille musik for børn i børnehaver. De måtte også vende musikken om og skifte til Elvis og John Mogensen, for de ældre på Bauneparken ville også rocke med. Selvom der ikke var sparet på idérigdommen, så mente Eva Kjer fra Klub Frivillig, der arrangerer Skønne Skævinge dog ikke, at det kunne måle sig med andre år.

- Nej på ingen måde. Det her er mere et statement. Vi syntes, byen skulle have flagalléen op, og målet har været at skabe lidt liv, nu hvor alt er gået i stå, fortalte hun. Det lykkedes, så Skævinge alligevel blev skøn igen i år.