Skøjtebanen skal ikke lukke

"Det er vi selvfølgelig super glade for. Det betyder meget for Hillerøds foreningsliv, at vi kan holde skøjtebanen åben," fortæller Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, til Hillerød Posten torsdag formiddag

Skærpet tilsyn

Skøjtebanen skal dog holde et skærpet tilsyn med, at der ikke bliver lukket grupper på over 10 personer ind på skøjtebanen, fortæller Carsten Larsen.

"Vi kan desværre ikke lukke en skoleklasse med 25 elever eller en børnefødselsdag med flere end ti personer ind, men mindre grupper og familier under ti personer kan sagtens komme ned og løbe på skøjter sammen," siger han.

Det betyder dog ikke, at der kun må være ti personer på banen ad gangen. Der må bare ikke lukkes grupper på flere end ti personer ind på banen.

"Jeg er glad for, at vi ikke skal lukke. Skøjtebanen er kommet rigtig godt fra start, og vi har haft rigtig mange gæster, og så synes jeg, at det er med til at bringe noget positivitet ind i julemåneden, hvor mange andre fornøjelser er blevet lukket ned," siger Carsten Larsen.

Skøjtebanen holder åbent på hverdage mellem klokken 17 og 20, og på lørdage og søndage kan du løbe på skøjter på Torvet mellem klokken 10 og 17.