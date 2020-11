Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, der står bag den nye skøjtebane på Torvet, er sikker på, at den vil blive et stort trækplaster. Foto: Martin Warming

Skøjtebanen på Torvet er klar til åbning på fredag

Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, glæder sig over, at der endelig kommer en aktivitet, som kommunens foreninger kan tjene nogle penge på - det har de nemlig hårdt brug for

Selv om der ikke er meget vinter over vejret, så kan du fra på fredag stå på skøjter på Torvet.

Her åbner den knap 500 kvadratmeter store skøjtebane, som Hillerød Events har fået sat op på den nederste del af Torvet ned mod Slotssøen.

"Jeg er super stolt over, at det er lykkedes os at få en skøjtebane på Torvet," lyder det fra Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events.

Skøjtebanen består ikke af rigtig is men derimod af plastikplader, som man har lagt oven på en bund af krydsfinerplader, og der skal derfor ikke bruges strøm på at fryse banen ned.

"En rigtig skøjtebane er jo som en kæmpe fryser uden dør til. En skøjtebane med is kræver enorme mængder energi, men vores skøjtebane består af plastikplader, der ikke skal fryses ned, så den er både CO2-neutral og bæredygtig," siger Carsten Larsen, der godt er klar over, at der har været en del kritik af plastikpladerne, som ikke ligefrem rimer på klimavenlig.

"Banen bliver støvsuget to gange om dagen, så plastik, der eventuelt bliver kørt løst, bliver altså fjernet og ender ikke ude i naturen," understreger Carsten Larsen.