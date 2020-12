Skøjtebanen lukker midlertidigt

Det oplyser Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, der står bag skøjtebanen.

Skøjtebanen er ellers ikke omfattet af de nye corona-restriktioner og måtte derfor godt holde åbent, men man har altså valgt at lukke alligevel fra den 25. december til og med den 3. januar, siger Carsten Larsen.

"Vi lukker, fordi vi gerne vil bakke op om regeringens opfordring til at udvise samfundssind. og vi vil selvfølgelig ikke være med til at udsætte vores gæster for smitterisiko," siger formanden.