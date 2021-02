Skøjtebanen på Torvet åbnede i slutningen af november, men den nåede kun at holde åbent en lille måned, inden corona-restriktionerne lukkede den igen. Arkivfoto Foto: Anders S Johansen

Skøjtebanen bliver stående til efter påske

Hillerød Events håber, at skøjtebanen på Torvet kan nå at åbne, inden den skal pakkes ned efter påske

Hillerød - 13. februar 2021 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Skøjtebanen på Torvet skulle efter planen pakkes ned efter vinterferien, men Hillerød Events, der står bag skøjtebanen, har fået lov til at lade den stå til efter påske.

Foreningen håber nemlig, at der bliver lempet på corona-restriktionerne, så det igen bliver muligt at åbne skøjtebanen for publikum.

Skøjtebanen åbnede i slutningen af november, men måtte lukke igen kort før jul på grund af corona-restriktionerne. Og den har været lukket siden.

Det er frivillige fra Hillerøds foreninger, der bemander og passer skøjtebanen på Torvet, når den altså holder åbent, og overskuddet fra banen går til foreningerne. Nedlukningen har betydet, at foreningerne er gået glip af indtjening til deres foreningskasse, og det ærgrer Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events.

"Det blev taget rigtig godt imod skøjtebanen, og der var rigtig mange gæster i løbet af december, men så måtte vi jo desværre lukke på grund af corona-restriktionerne. Nu havde vi endelig skabt en aktivitet, hvor vores medlemsforeninger havde mulighed for at tjene nogle penge. Mange foreninger bløder i øjeblikket, så skøjtebanen kom på det bedst tænkelige tidspunkt, og derfor er det selvfølgelig også super ærgerligt, at vi ikke har kunnet holde åbent som planlagt," siger Carsten Larsen.

"Men nu håber vi, at der snart bliver lempet på restriktionerne, så vi kan nå at holde lidt åbent, inden vi pakker banen ned efter påske," tilføjer formanden.

Selve skøjtebanen er købt og betalt, og der er ingen, der kommer til at skulle gå fra hus og hjem, fordi banen ikke har kunnet holdet åbent.

"Men det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at foreningerne er gået glip af et økonomisk tilskud til deres foreningskasse, og jeg håber virkelig, at vi får lov til at åbne, inden banen skal pakkes ned, så vi kan slutte ordentligt af," siger Carsten Larsen.

Men indtil videre holder skøjtebanen på Torvet altså fortsat lukket. Til gengæld er isen nu blevet så tyk på en række søer rundt omkring i kommunen, at der er blevet tilladt at gå ud på dem. Det kan du læse mere om her...

