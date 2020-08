Skimmelsvamp og pcb fundet på skole

Der er fundet skimmelsvamp og målt for høje koncentrationer af pcb i luften på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej. Derfor skal dele af skolen igennem en renovering. Det oplyser Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

I skolens HFO, som også er et af de berørte områder, vil skolen arbejde på, at meget af HFO-tiden foregår udenfor. Der vil nu blive lavet en række ekstra målinger. Når resultatet af målingerne er klar, bliver der lavet en plan for renoveringen, oplyser Hillerød Kommune.