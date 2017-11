Skimmelsvamp koster kommunen millioner

Se billedserie I den kommunale ejendom Horsevænget har flere beboere i årevis klaget til kommunen over indeklimaproblemer. Nu viser det sig, at der er skjult skimmelsvamp i husene. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 21. november 2017 kl. 06:13 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter fund af skimmelsvamp i syv ud af syv undersøgte lejemål vil Hillerød Kommune nu undersøge yderligere 23 lejemål og måske endnu flere.

Det koster kommunen minimum et par millioner kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis, der tidligere har beskrevet, hvordan flere lejere i den kommunalt ejede ejendom Horsevænget igennem adskillige år klaget over indeklimaet, som gav dem problemer med luftveje, kronisk træthed og hovedpine.

Ifølge beboerne, blandt andet familier med børn, har kommunen givet dem nødløsninger, som at sætte en plade op for at dække skimmelsvamp i badeværelset, og for en anden beboer afviste kommunen at gøre mere, efter en undersøgelse af støvprøver i lejligheden i starten af året viste, at der ikke var problemer med skimmelsvamp.

Men der var noget at komme efter, lejerne havde ret.

Ifølge Teknologisk Institut var metoden med støvprøver slet ikke i stand til at finde skimmelsvampen. Man skulle gå mere grundigt til værks, for skimmelsvampen lå skjult i lejlighedernes gulve, lofter og bag tapeter.

I juni bad kommunens forvaltning Teknologisk Institut foretage en gennemgribende undersøgelse af i alt syv lejemål i Horsevænget i opgang 29 og 33, og samtlige steder fandt instituttet skjult skimmelsvamp. I efteråret har forvaltningen derfor bedt instituttet undersøge yderligere 23 lejemål i opgangene 27-35 i den kommunale bebyggelse for skimmelsvamp.

Avisen har spurgt borgmester Dorte Meldgaard (K), hvordan hun har det med, at beboere har måttet leve med gener årevis, før kommunen finder skimmelsvampen.

- Jeg ville gerne have haft, at vores første undersøgelser havde vist det. Vi har undersøgt det og lavet målinger, som ikke har vist, at der var skimmelsvamp. Så var vi i dialog med beboerne, så beder vi Teknologisk Institut lave det. Når det viser sig, at det er der, gør vi noget, siger hun.

Teknologisk Instituts undersøgelser af de 30 lejligheder koster cirka 390.000 kroner. Derefter skal de ramte lejligheder renses. En fuld afrensning og genopretning koster i gennemsnit 125.000 kroner pr. lejlighed.

Kommunen forventer at have de syv lejligheder færdige ved årets udgang. Derudover vil der være følgeudgifter til afrensning af møbler, kontrol og rengøring for i alt cirka 200.000 kroner. Politikerne i Økonomiudvalget har derfor afsat 1,1 millioner kroner til renovering af lejemålene for skimmelsvamp, pengene tages fra anlægsbudgettet.

Men mens renoveringen foregår, kan lejerne ikke bo i lejligheden, og da kommunen ikke råder over ledig kapacitet til genhusning, bliver beboerne blandt andet genhuset på Hotel Hillerød. De beboere, der genhuses uden adgang til køkken, har ret til diæter, og i alt har politikerne derfor afsat yderligere en million kroner til genhusning og diæter. Disse penge tages fra driftsbudgettet.

Sagen besluttes endeligt på næste byrådsmøde.

Men der venter muligvis en langt større regning. For med de 2,1 millioner kroner er kun de første syv lejligheder renoveret og deres beboere genhuset, og forvaltningen forventer, at man ved undersøgelserne af de yderligere 23 lejemål i bebyggelserne 27-35 vil finde endnu mere skimmelsvamp. Dertil forventer forvaltningen at undersøge lejemålene i 46-52 i starten af næste år, mens de resterende lejligheder i 37-45 ikke er nævnt i referatet.

Renovering af Horsevænget har i årevis været oppe ved budgetforhandlingerne, men bygningerne har ikke fået fuld prioritet. I budget 2016 blev der taget hul på renoveringen af de murstensgule etageejendomme, der er opført i perioden 1947-1961, med én million i 2016 og én i 2017, på trods af at renoveringen var beregnet til at koste otte millioner kroner. Ved budgetforliget i år blev der hverken afsat penge i 2018, 2019 eller 2020.

En række beboere, som Frederiksborg Amts Avis har talt med, fortæller, at bygningerne kun nødtørftigt er blevet vedligeholdt, og når der er indvendige problemer, fx med træk fra vinduer, mug og skimmelsvamp, er det ikke blevet løst ordentligt.

På spørgsmålet om, hvorvidt renovering af Horsevænget burde være prioriteret højere, siger borgmesteren:

- Der er mange kommunale bygninger, Horsevænget er en af dem. Vi har en pulje for renovering af kommunale bygninger, midler derfra kan gå dertil. Vi har nogle år specifikt sat millioner af til Horsevænget, siger Dorte Meldgaard og tilføjer:

- Du har fuldstændig ret, den trænger til renovering. Det har der bare været andre kommunale bygninger, der også har gjort, og andre budgetønsker, der har gjort, at vi ikke har taget det fulde beløb. Vi må prioritere.

Borgmesteren oplyser desuden, at kommunen ikke må afsætte flere anlægsmidler, end den gør.

- Vi går nogenlunde op til grænsen for vores andel af anlægsmidler, vi må ikke budgettere med at bruge flere penge, end vi gør, udover småpenge, siger hun.

Udover den afsatte pulje til renovering af kommunale bygninger har politikerne fastsat en lang liste med en række presserende opgaver, som kan løses, når der sælges jord. Horsevænget er med på denne liste