Skattestigninger kan være på vej

Hillerød - 29. august 2020 kl. 05:20 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan være en skattestigning på vej i Hillerød.

Social- og Indenrigsministeriet har givet grønt lys til, at Hillerød Kommune ustraffet kan sætte skatten op og altså selv beholde de ekstra skatteindtægter. Vælger Hillerød Kommune at sætte skatten op, kan kommunen hente 11,7 millioner kroner på forhøjelsen. Og det er ifølge kommunens røde partier en mulighed.

- Folketinget har bestemt, at der med udligningen for de kommuner, der skal give og ikke får, følger en mulighed for at hæve skatten med det beløb, som vi mister. Man kan sige, at vi kan fylde karret op selv i kommunen, og meningen fra Folketinget er, at vi skal kunne finansiere den samme velfærd, som før udligningen. Det drejer sig om cirka 11 millioner kroner, som er effekten af udligningsreformen næste år, så den drøftelse bliver vi også nødt til at have, sagde den socialdemokratiske gruppeformand Thomas Brücker på et byrådsmøde onsdag aften, hvor de enkelte partier holdt budgettaler forud for budgetforhandlingerne.

SF talte også for at bruge muligheden for at hæve skatten, mens Enhedslistens Tue Tortzen talte om at hæve skatten med mindst tre promille svarende til 30 millioner kroner.

Venstres gruppeformand Klaus Markussen gjorde dog klart, at Venstre ikke ønsker skattestigninger.

- Vi står med en ekstra udfordring denne gang grundet udligningsreformen, som, når den er fuldt indfaset, fjerner mere end 24 millioner kroner, vi kunne have udviklet vores kommune for eller brugt på service. Og bare for at det ikke er usagt. I Venstre synes vi ikke, det vil være rimeligt, at Hillerøds borgere, som i forvejen betaler en høj skat, skal betale mere i skat, bare fordi vi har fået en socialdemokratisk regering, sagde han, mens Mette Thiesen (NB) tordnede:

- Jeg kan ikke lade være at bemærke, at nu står både SF og Enhedslisten og taler om skatteforhøjelser, og jeg vil bare minde om et lille citat, som en klog dame engang sagde: »Problemet med socialisme er, at på et eller andet tidspunkt løber man tør for andre folks penge«. Det ér andre folks penge, vi står med, og det skal vi være meget bevidste om, sagde hun.

Konservatives Nikolaj Frederiksen talte ligefrem om skattelettelser.

- Det kan være svært at se, om det foreløbige budget er til skattelettelser, men det betyder ikke, at vi i fremtiden ikke vil fokusere på skattelettelser - som for eksempel dækningsafgift og grundskyld. Det er vores ambition, at skatten ikke skal være højere end gennemsnittet. Hvis vi skal være attraktive for dem, som betaler for det hele, sagde han.

Slagsmålet om skatteprocenten i Hillerød bliver afgjort ved de kommende budgetforhandlinger.