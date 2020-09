De seneste år har byrådets største partier, Socialdemokratiet og Venstre, lavet brede budgetaftaler, men i år har Venstre med Klaus Markussen i spidsen (i midten af billedet) sammen med Konservative og Nye Borgerlige forladt budgetforhandlingerne, fordi de ikke vil gå med til skattestigninger. Foto: Allan Nørregaard

Skatten stiger: Blå partier ude af budgetforhandlinger

Hillerød - 13. september 2020 kl. 15:11

Et spørgsmål om skattestigning har splittet partierne i byrådet i Hillerød, og blå blok har nu forladt budgetforhandlingerne. Borgmester Kirsten Jensen (S) har ifølge blå blok sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten holdt fast i, at budgetaftalen skal indeholde skattestigninger. Den præmis kunne de blå partier ikke gå med på, og for første gang siden 2016 er Venstre ikke en del af budgetforliget.

- Det står ret klart, at Hillerøds borgere kan se frem til, at skatten skal hæves. Vi ved endnu ikke med hvor meget, men Venstres præmis har hele vejen igennem været, at det ikke er det rigtige at hæve skatten, og samtidig synes vi, det er rigtig vigtigt, at vi har et bredt samarbejde i byrådet. Derfor blev vi også og forhandlede i lang tid, men vi synes ikke, det er den rigtige løsning, at Hillerøds borgere skal betale mere i skat, siger viceborgmester Klaus Markussen (V, som dog ikke frygter, at uenighederne om budgetaftalen vil gå ud over samarbejdet i byrådet, hvor Venstre og Socialdemokratiet har konstitueret sig sammen.

- Nu skal man heller ikke overdramatisere, at vi ikke er enige om, hvorvidt skatten skal stige eller ej. Sådan er det jo, at vi politisk deler os efter anskuelse, og selvfølgelig er vi brandærgerlige over, at Hillerøds borgere skal betale mere i skat. Vi havde rigtig gerne set, at vi havde lænet os mod hinanden og fundet en løsning, men vi accepterer også, at der er et flertal for en skattestigning.

Konservative var parate til at finde effektiviseringer i kommunens administration frem for at sætte skatten op.

- Vi mener godt, vi kunne hente pengene på større effektiviseringer. Der er masser af eksempler på, at vi kunne spare i kommunen og finde de få millioner, det trods alt er ud af et budget på 3,2 millarder, siger Nikolaj Frederiksen (K).

Ifølge Mette Thiesen (NB) meddelte Kirsten Jensen lørdag aften, at de partier, der mødte op søndag klar til at fortsætte budgetforhandlingerne, også skulle være klar til at skrue skatten op.

- Vi gik, da det blev klart, at det røde flertal ville hæve skatten i Hillerød. Det kommer vi selvfølgelig aldrig til at acceptere. Vi var der længe, og vi var konstruktive, og vi bragte rigtig mange forslag på banen om, hvordan man kunne skrue økonomien sammen på en god og borgerlig måde, men det var der desværre ikke lydhørhed for, siger Mette Thiesen.

Det har ikke været muligt for Frederiksborg Amts Avis at træffe løsgænger Peter Lennø for en kommentar, og det er dermed uklart, om han er med i budgetaftalen, eller om han også har forladt forhandlingerne.