Skatten kan stige igen i Hillerød

Der er ikke noget forslag om en skattestigning i Hillerød endnu, men borgmester Kirsten Jensen glæder sig over, at muligheden står som en vare på hylden op til budgetforhandlingerne.

Hillerød - 26. august 2021 kl. 20:18 Af Janne Mulvad

Hillerød Kommune er en af ti kommuner, som Indenrigs- og Boligministeriet har givet lov til at hæve skatten i 2022.

Skattestigningen vil skulle dække det tab, Hillerød Kommune har i den nye udligningsreform, som betyder, at kommunen i dag i alt betaler over en halv milliard i udligning.

Forvaltningen har administrativt søgt om muligheden, for at sikre maksimalt beslutningsråderum, lyder det.

Men der er ikke noget konkret forslag om at hæve skatten i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for de budgetforhandlinger, som er i fuld gang.

- Jeg går ind til forhandlingerne uden et forslag om at hæve skatten, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Sidste år blev det til en skattestigning i Hillerød Kommune, da et smalt flertal i byrådet vedtog et budget med en skattestigning. Det var Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, der var enige om, at skatten skulle stige med 0,25 procentpoint, fra 25,6 procent til 25,85 procent.

Dengang var det Social- og Indenrigsministeriet, der tillod Hillerød Kommune at beholde nye skatteindtægter for 11,7 millioner kroner mere, som et plaster på såret for de ekstra 24 millioner, Hillerød Kommune skulle bidrage med til udligningen med den nye udligningsreform.

Og nu er der altså en ny mulighed for at hente nogle af de mistede udligningsmillioner hos borgerne, og det er en skattestigning på samme niveau som sidste år, der nu er gjort mulig.

- Sidste år var det nødvendigt, for at få enderne til at nå sammen, at vi budgetterede med en lille skatteforhøjelse, som svarer til i gennemsnit 50 kroner pr. borger pr. måned, siger Kirsten Jensen om skattestigningen.

Hun fortsætter:

- Det var fordi, vi havde mistet udligning, og de kommuner, der gjorde det, fik lov at skaffe de penge hjem via en lille skattestigning. Og det benyttede vi os af sidste gang, for ikke at skulle spare for meget i velfærden på grund af de penge, vi mistede til udligning. Så er der en rest tilbage som er mindre end det, vi hævede skatten med sidste gang - og det er det, nogen er begyndt at diskutere, om man skal bruge, siger hun.

Men det bliver altså ikke borgmesterens mål at få en skattestigning med i budgettet for 2022

- Vi skal altid prøve at lave budget på baggrund af det indtægtsgrundlag, som vi allerede har. Det må være målsætningen, før man går ind i forhandlingerne. Det skal ikke være et mål at hæve eller sænke skatten. Det er et mål at finde ud af, hvilket serviceniveau kan vi få med de penge, der er nu, og så tage diskussionen derfra, siger hun, som stadig synes, det giver god mening, at forvaltningen har søgt om skattestigningen.

- Hvis ikke forvaltningen havde søgt om at det, kunne vi ikke få debatten, og det er vigtig at få debatten. Du er nødt til på forhånd at reservere muligheden for at kunne vælge det og hvis de ikke havde søgt, havde de berøvet byrådet muligheden for at tale om det. Det er et spørgsmål om at have den vare på hylden, når vi skal forhandle, siger hun.

Hillerød Kommune forventer i 2022 at få skatteindtægter for 3,3 milliarder kroner.

Med tilladelsen fra Indenrigsministeriet er der også grønt lys til, at politikerne i Hillerød kan vælge at lade skatten stige igen i 2023.