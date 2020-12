Send til din ven. X Artiklen: Skatteforvaltning gjorde udlæg på 8 mio.: Slikgrossist nu konkurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skatteforvaltning gjorde udlæg på 8 mio.: Slikgrossist nu konkurs

Hillerød - 21. december 2020 kl. 19:50 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

»Slikgrossisten fra Harløse«, David Yüksel, er gået personligt konkurs. Det samme er hans hustru og forretningspartner, Mette Yüksel. Det fremgår af Statstidende.

- Jeg kan bekræfte, at de er gået personligt konkurs, og at jeg er blevet udpeget som kurator. Vi er ved at skabe os et overblik over boet, men ellers kan jeg ikke sige så meget på nuværende tidspunkt, siger advokat hos Kammeradvokaten Rune Tandgaard Derno til Fagbladet 3F.

Baggrunden for David Yüksels konkurs er tilsyneladende gæld til det offentlige. Skatteforvaltningen gjorde 27. august 2020 et udlæg på knap otte millioner kroner i parrets ejendom Tranegård på Harløsevej. Udlægget betyder, at Skatteforvaltningen som kreditor kan forlange, at de værdier, der er foretaget udlæg i, skal sælges, så kreditoren kan få sine penge.

Gammelt slik I 2014 konfiskerede Fødevarestyrelsen tonsvis af gammelt slik fra parrets gård, hvor David Yüksel drev sin omfattende slikvirksomhed. 3F anklagede samtidig Yüksel for at have underbetalt flere rumænske arbejdere i årevis. De kommende år efterforskede politiet Yüksel for omfattende moms- og afgiftssnyd, men han blev aldrig dømt.

3F og HK stævnede Yüksel for at få udbetaling manglende lønninger til de rumænske arbejdere. I maj 2016 dømte Københavns Byret David Yüksel personligt og tre relaterede selskaber til at betale i alt godt 714.000 kroner i sagen, der oprindeligt involverede i alt seks rumænere. Ifølge byretten blev en væsentlig del af rumænernes løn udbetalt sort.

David Yüksel og de tre selskaber ankede dommen. Men senere kom de tre selskaber under konkurs, og ingen af de seks rumænere fik nogen efterbetaling fra selskaberne.

Først da 3F og HK rejste en sag ved Retten i Hillerød om personlig konkurs imod David Yüksel, blev der i efteråret 2019 efterbetalt penge til de tre rumænerne - i alt 552.000 kroner. Pengene blev dog, erfarer Fagbladet 3F, ikke betalt af David Yüksel, men selskabet Autohuset Hillerød A/S. Selskabet kom 20. november 2020 under konkurs.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra Mette og David Yüksel.

