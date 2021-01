Artiklen: Skal i fængsel for at true vidne i retten: - Du kan bare vente dig

Sådan sagde en mand til et kvindeligt vidne under en sag i Retten i Hillerød 19. november 2020 - og det fik han en dom på tre måneders fængsel for, da han igen for var retten 21. december 2020.

Efterfølgende truede han hende lavmælt med, at hun altså kunne vente sig. Manden nægtede sig skyldig, men retten lagde vægt på kvindens og tre andre vidners forklaringer.

Det fremgår af dombogen fra retten, hvor mandens alder ikke er angivet. Kvinden skulle forlade retten og passerede tæt forbi manden, og de udvekslede et par ord.

Manden er to gange tidligere, både i 2014 og 2016, dømt for trusler om vold.

Ved sagen den 19. november, hvor han truede kvinden, blev han idømt fængsel i 60 dage for tyveri, vold og kørsel uden førerret.

Manden, som har været fængslet siden 21. november, har anket dommen, fremgår det af dombogen.

Ved dommen 21. december lagde retten vægt på, at ytringen var en direkte trussel, og retten fandt ikke grundlag for at gøre straffen på de tre måneders fængsel hverken helt eller delvist betinget.