Hjemmeplejen skal have tilført flere penge, lyder et budgetønske. Kommunen får flere opgaver og det er brug for flere ansatte til at løse dem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skal finde millioner til sygepleje, demente og specialområdet

Hillerød - 12. august 2020 kl. 05:11 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lavere normering på plejehjemmene, lukning af et dagtilbud for yngre demente og nedlæggelse af kommunens pårørendekonsulent kan være blandt konsekvenserne på ældre- og socialområdet efter endt budgetlægning i år.

Det er i hvert tre spareforslag fra Udvalget for Omsorg og Livskraft, der blandt andet kan være med til at finde de ekstra millioner, som Hillerød Kommune har brug for andre steder på selvsamme område.

- Vi har en meget svær opgave i år. Vi er afhængige af at finde nogle penge blandt andet på socialområdet, hvor flere børn bliver voksne og har brug for støtte. Der er et udgiftspres, forklarer udvalgsformand Christina Thorholm (R).

Pengene skal findes Det er kommunens prognoseværktøj, der blandt andet på baggrund af støttebehovet til de personer, der overgår fra børneområdet til voksenområdet i 2021, forudsiger, at der fremover skal bruges cirka fire millioner kroner mere årligt. Dertil kommer, at der for et tilsvarende budgetpunkt sidste år kun er bevilget en del af beløbet. I år 2022 får man derfor brug for yderligere 2,35 millioner kroner og i de to følgende år det dobbelte.

Også når det gælder sygepleje til hjemmeboende afsatte byrådet sidste år kun 75 og 50 procent af det beløb, der reelt er behov for. Her skal man finde cirka 1,9 millioner i 2022 og 3,75 millioner i hvert af årene 2023 og 2024.

Derudover er der et ønske om at tilføre to millioner kroner ekstra til området hvert år fremover.

- Kommunerne har fået mange, mange flere opgaver og sygeplejeudgifterne er virkelig steget. Vi har brug for flere sygeplejere for at kunne give det, borgerne har brug for. De penge skal findes, siger Christina Thorholm.

Overholder ikke loven Endnu en opgave, der skal løses, angår ældre.

Ny lovgivning foreskriver, at 70-årige, der bor alene, skal have et forebyggende hjemmebesøg. Det overholder Hillerød Kommune i øjeblikket ikke.

Det kræver flere ressourcer at leve op til loven, og det samme gør sig gældende på demensområdet, hvor kommunens konsulenter har noget mere travlt end for fire år siden.

- Vores demenskonsulenter har 75 procent flere borgere, de skal varetage kontakten til, men man får ikke flere penge til demenskoordinatorer, selvom der bliver flere ældre i kommunen, siger Christina Thorholm.

Hun og byrådskollegerne skal finde godt en halv million kroner til en ekstra stilling.

På Omsorg og Livskraftsudvalgets område er også et ønske om at finde 2,3 millioner kroner til faste vagter til borgere, der ikke kan være alene. Det kan være demente, der har en udadreagerende adfærd eller ikke kan bevæge sig sikkert rundt på egen hånd.

Man har tidligere haft faste vagter, men de blev skåret væk i 2019. Det fortryder man nu.

- Vi afskaffede de faste vagter, fordi vores demensindsats var blevet bedre og havde fået flere faglige kompetencer. Vi troede, vi kunne undvære dem, men det viser sig, at der er behov for faste vagter, så der er en ekstra medarbejder, forklarer udvalgsformanden.

Kan ramme plejehjem De millioner, der skal tilføres ældre- og specialområdet, kan vise sig at skulle tages fra andre tilbud på samme område.

Et spareforslag går på at nedlægge stillingen som pørerendekonsulent, et andet på at skære 20 medarbejdere på kommunens plejehjem og spare over seks millioner kroner årligt.

Særligt sidstnævnte vækker bekymring for Christina Thorholm.

- Det er virkelig bekymrende. Vi har fremsat forslaget, fordi vi skal finde (besparelser for, red.) to procent, men det vil få store konsekvenser. Jeg håber, den debat, der har været henover sommeren får betydning for budgetforhandlingerne. Vi vil have omsorg på vores plejehjem, og den skal være værdig, siger hun og fortsætter:

- Er det så vigtigst at have en pårørendekonsulent eller er det vigtigt at have grundnormeringen på plejehjem i en størrelse, hvor vi både kan byde på omsorg og pleje og have tiden til det? Det her udvalg skal også bidrage. Der er nogle behov, som der skal findes penge til, siger hun.

Også dagtilbuddet Bakkehus for yngre demente er i fare for at blive ramt af sparekniven, ligesom Træningssektionen i Hillerød Kommune, der blandt andet står for genoptræningsindsatser kan få reduceret sit budget med 1,3 millioner kroner.