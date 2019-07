Se billedserie Som barn kælkede på Lasse Petersen på Bombakken - i dag tager han sin børn med herud, når de skal luftes. Foto: Allan Nørregaard

Skævinges hemmelige bakke

Hillerød - 23. juli 2019 kl. 05:24 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi har bedt lokale personligheder om at pege på deres yndlingssted i Hillerød Kommune. Lasse Petersen, Formand for ISS Klub Frivillig i Skævinge tager os med ud i skoven til Bombakken nordøst for byen.

Den gemmer sig, men den er der. Og efter et heftigt sommerregnskyl er det ikke bare sådan lige at gå op af Bombakkens skrænter. Altså, ikke villavejen Bombakken i det nordøstlige Skævinge, hvor de nybyggede villaer ligger side om side, med sirligt klippede hækkede og nylagt asfalt. Nej, et stykke derfra, gennem en trampet sti, ind under træerne, og videre over en stor, åben skoveng - der finder man Bombakken.

- Da jeg var barn, var det her vi kælkede om vinteren, og når vi havde spillet fodbold på banerne lige derovre, var det her, vi tonsede rundt på vores cykler. Det var det sjove sted at være - en naturlig legeplads, fortæller den 33-årige Lasse Petersen, som tydeligt husker dengang hans far trak ungerne og deres kælke op ad bakken i sin firhjulstrækker.

Vi er ved Bombakken i sommersko, og første forsøg på at indtage bakken må opgives, så vi går hele vejen rundt om den nu træklædte Bombakken til vi finder en mindre stejl sti. Så lykkedes det, vi kommer op af stien, og finder os selv på toppen af bakken, en lille fredelig oase med knæhøjt græs, vilde blomster og noget birkekrat. Udsigten ud over landskabet må vi kigge langt efter, for i tiden der er gået, fra Lasse Petersen og kammeraterne kælkede her, er egetræerne også vokset op, og tårner sig nu over os.

Lasse Petersen har boet hele sit liv i Skævinge - lige bort set fra en periode på seks år, hvor han boede i Hillerød.

- Jeg havde sagt, jeg skal aldrig tilbage. Men det kom man så, siger hun.

Nu er næste generation klar, og når tiden og vejret er til det, er det Bombakken og skovområdet omkring, Lasse Petersen tager sine børn på 3 og 6 år hen.

- Så løber de rundt og bruger naturen som legeplads. Vi andre kan sidde stille og roligt og slappe af imens, siger han.

Det er ikke kun egetræerne, der har opslugt bakken. Husene ligger nu næsten hele vejen rundt om den lille skov.

- Bombakken er jo blevet lidt opslugt af byen. Men så er det dejligt, at bakken har fået lov at blive liggende, siger Lasse Petersen.

Bombakken hed oprindeligt Baunebakken, og mon ikke det navn stammer fra, at man har tændt signalbål, bavner, på bakken i fordums tid? Arkæologerne gravede sig i 2005 frem til, at her havde været ildgruber eller kogegruber på området, og konkluderede også, at der i stenalderen kan have været et kultsted på området. Sikkert er det, at der i mange år blev holdt sankthans på bakken.

- Der havde du den fedeste udsigt, ud over markerne. Men så blev bakken fredet, og det rykkede ned på skovengen, fortæller Lasse Petersen.

I år rykkede sankthansfesten så helt væk fra skoven til boldbanerne på Skævinge Stadion, få hundrede meter væk. Og det var faktisk blandt andet faciliteret af Lasse Petersen.

- Det var af rent praktiske årsager. Vi skulle have generator og toiletvogne herud, og det var ikke så praktisk. Så vi har jo lavet om på det. Men vi kunne se, at der kom mange mennesker, for det er meget mere tilgængeligt ved stadion, siger Lasse Petersen.

Mange af beboerne i de nye huse har Bombakken lige i baghaven. Men for mange andre er det lille bjerg nordøst for Skævinge ved at være lidt af en hemmelighed.

- Mange tilflyttere ved jo ikke, at den er her. Der var sankthans en god mulighed for at få folk her hen. Når de så engen, med nyslået græs, og bålet, så kunne de jo se, at det var flot. Og det er jo et sted, hvor man kan tage familien under armen, og i stedet for at køre langt væk, kan man køre her op, lyder opfordringen fra Lasse Petersen.