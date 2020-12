Camilla Seeta Nørregaard Andersen og Morten Nørregaard Andersen beder om indstillinger til familier, de kan støtte med en julekurv. Foto: Martin Warming

Skævinge-virksomhed støtter sårbare familier med julekurve

Skævinge-par har selv været igennem store livskriser med alvorligt syge børn og et, der blev født for tidligt. Nu vil de støtte andre familier i krise med en julekurv - og søger indstillinger til, hvem der skal modtage kurvene

14. december 2020

Skævinge-familien Nørregaard Andersen har flere gange oplevet, hvor hårdt det er, når livet slår en kolbøtte, og når døden kommer tæt på.

Nu ønsker de med deres virksomhed Office Danmark at sprede lidt julestemning og glæde i andre familier, som lige nu er hårdt prøvede.

"Julen er en hård tid for mange sårbare familier, men jeg tror også, den er ekstra hård i år på grund af de mange corona-omstændigheder. Vi har selv stået i situationer, hvor tingene er svære, og vi ved, hvor svært det kan være for andre at række ud," siger Camilla Seeta Nørregaard Andersen.

Hun er salgschef i Office Danmark, som hendes mand Morten Nørregaard Andersen stiftede i 2015. Virksomheden startede på Frydenborgvej, flyttede derefter til Møllestræde, og i takt med, at der blev behov for mere plads, rykkede de til Lille Lyngbyvej i Skævinge, hvor de holder til i dag.

Søn fik leukæmi Familien har oplevet, hvor hårdt det er stå midt i en krise. I 2015 fik Camillas dengang treårige søn, som hun har fra et tidligere forhold, konstateret leukæmi. Han boede på Rigshospitalet i et halvt år og skulle bagefter i isolation i hjemmet.

"Det var et sindssygt forløb, vi var igennem, og vi stod flere gange til at miste ham. Livet blev vendt på hovedet for hele familien," fortæller hun.

Og ikke nok med det. For da Camilla og Morten fik deres første søn sammen, var han indlagt det meste af sit første leveår med lungebetændelse, virus og infektioner, og han fik hele tiden feber. Han er dog rask i dag, hvor han er tre år gammel.

Født for tidligt Da deres næste søn så blev født for to år siden, meldte han sin ankomst tre måneder for tidligt.

"Det var lidt af en rutschebanetur, hvor han var indlagt de første tre måneder. Han er kronisk lungesyg i dag som følge af, at han lå i respirator, fordi han ikke kunne trække vejret selv," siger Camilla.

Hun oplevede oveni købet det chokerende, at sønnen fik hjertestop, efter han kom hjem fra hospitalet:

"Vi er gået rigtig meget igennem, men at stå der med en baby, som bliver helt blå og ikke trækker vejret - det var forfærdeligt," siger Camilla, som heldigvis fik genoplivet sin søn.

Ræk ud Familien kender derfor alt til, hvor meget det betyder, når andre rækker ud og hjælper - også selvom man ikke selv beder om hjælp:

"Det har været helt vildt. Jeg kan huske, hvordan det for os gjorde en verden til forskel, når nogen tænkte på os. Man skal ikke være bange for at gøre noget, og nu vil vi give mulighed for, at man nemt kan række ud til sårbare familier, som sidder svært i det - af den ene eller årsag," siger hun.

Søger 10 familier Parret søger derfor 10 familier, som de kan dele en julekurv og en buket blomster ud til på Sjælland - og gerne lokalt i Hillerød Kommune. Det kan enten være familier, som er trængte økonomisk på grund af coronakrisen, eller familier som er ramt af alvorlig sygdom.

Camilla håber derfor, at mange vil indstille familier, som er i en svær situation denne jul.

"Vi vil gerne række ud, hvor vi kan, og for os handler julen stadig om at sprede smil og glæde," siger hun og understreger, at de familier, der indstilles, ikke behøver at have 'så slem' en historie som deres egen.

Virksomheden trækker lod blandt de indstillinger, de får ind, og leverer selv kurven til de 10 familier. Kurvene indeholder bl.a. karameller, lakrids, chokolade, marcipansnebolde, chips, pebernødder og brændte mandler og meget mere - og kurven leveres med en buket blomster.

Alt i alt har kurv og blomster en værdi af cirka 1000 kroner.

Senest 18. december Man kan indstille en familie ved at skrive til Office Danmark via deres Facebookside senest 18. december. Så trækker Office Danmark lod blandt alle henvendelserne og giver de udvalgte familier direkte besked.

Skævinge-familien har i øvrigt endnu et barn vej:

"Vi venter en pige til april. Det falder i god jord hos de tre brødre, at det bliver en lillesøster denne gang," siger Camilla med et smil.