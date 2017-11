Se billedserie Skole og separatkloakering samt trafik var blandt aftenens emner ved vælgermødet på Skævinge Kro. Foto: Kim Rasmussen

Skævinge vil have sikker trafik - nu

17. november 2017

Kroen var oplyst og stort set fuld.

Udenfor stod en par valgopsatser, og indenfor var der vælgermøde med repræsentanter fra 11 partier - og manglede man forhåndsviden, så var der ved indgangen placeret et bord med radikale sunde æbler, socialdemokratisk røde bolsjer og kuglepenne samt arbejdshandsker fra (Ole) Stark. Altså ham fra Venstre. Vælgermøde på Skævinge Kro var et af de sidste i denne omgang, og der var fire store emner på programmet, som værterne fra Skævinge Lokalråd havde bedt kandidaterne om at tage stilling til. Omkring et par hundrede tilhørere var på plads, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det første spørgsmål fra salen handlede om Kornmarkskolen og især indskolingen der. Et emne, der aktuelt har været taget op i denne avis. En far til en elev i 3. klasse gav udtryk for det synspunkt, at indskolingen ikke havde virket de seneste otte år.

- Nu har de fleste af jer sagt, at I gerne vil gøre en forskel på skoleområdet, men jeg har brug for at høre noget konkret, hvad vil I gøre?, lød hans oplæg.

Klaus Markussen (V) havde den opfattelse, at ledelsen på skolen ikke havde været til at få i tale, og så mente han, at det også på det her område var vigtigt, at ledelse, forældre og kommune talte mere sammen, at tingene blev ordnet lokalt.

- Det administrative pres skal væk fra skolerne, sagde Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Hun er selv lærer.

- Vi har talt om det her i flere år, og det er vigtigt, at der er dygtige lærere på skolerne, for de tiltrækker andre dygtige lærere.

En af dem, der har problematikken på Kornmarkskolen helt tæt på er faktisk borgmester Dorte Meldgaard (K), og hun fortalte, at hun havde børn, der gik i 5., 8. og 9. klasse, og at hun ikke havde noget at udsætte på skolen.

- For mig at se skyldes problemet et uheldigt sammenfald af ting, og der var faktisk fundet en løsning på det, inden sagen kom i medierne. Men jeg tror også, at der mangler ledelsesmidler, sagde borgmesteren.

Læs resten af historien i Frederiksborg Amts Avis fredag.