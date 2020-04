Skønne Skævinge plejer at være en stor succes. Her et billede fra byfesten i 2018. Foto: Kenn Thomsen

Skævinge aflyser stor byfest

- Vi havde overvejet at udskyde Skønne Skævinge til senere på året, men vores udfordring er, at vi ville komme til at drukne i arrangementer, når der bliver åbnet rigtigt op. Lige meget hvad, så kan vi ikke gøre noget før september, men der er vejret også mere ustabilt. Og hvem siger overhovedet, at der må holdes større arrangementer til september?. Nu fik vi muligheden for at flytte det et år, og så gør vi det, siger Lasse Petersen.