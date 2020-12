Skål og godt nytår: Alternative dråber på årets sidste dag

Tænk ud af vane-boksen, når du skal vælge drikkevarer til nytårsaften, for der er masser af velsmagende liv uden for de mest kendte distrikter

Mens maden juleaften er meget traditionsbestemt, varierer vores nytårsmenu mere, typisk med rødt kød eller fisk som omdrejningspunkt i hovedretten.

Nytårsaften er også en god anledning til at prøve nye vine, og Vinhuset Stoltz i Helsingørsgade vil gerne slå et slag for, at vi bruger årets sidste dag til at smage vin og spiritus fra distrikter, vi ikke har lige på tungen, når vi skal nævne oplagte rødvine, hvidvine, mousserende og en likør til desserten.