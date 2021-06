Ved byskolen er lyssignalet ved fodgængerovergangen slukket. Dog oplyser kommunen mandag, at leverandøren er ved at opsætte lyssignal. Foto: Thomas Kellermann

Sjusk på vej skaber farlige situationer

Bilerne kører ad vejen. De studerende går fra gymnasiet mod stationen. De når til dér, hvor Carlsbergvej krydser, og vader over vejen. Til bilisternes undren og frustration, for de skal egentlig ikke holde tilbage. Eller skal de?

"Det er irriterende for alle. Når jeg kommer kørende i bil, og de kommer fra Byskolen og gymnasiet, tager de tit den nedlagte fodgængerovergang. Men det forstår jeg godt, for der er stadig nogle striber tilbage, og det giver en masse forvirring. Der opstår også tit situationer, hvor biler holder tilbage, men det skal de sådan set ikke," siger han.

Lidt længere oppe ad vejen finder man et kryds lige over for Byskolen med mangelfuldt lyssignal. Tilmed er der, hvis man går som fodgænger på Carlsbergvej lige ved Lidl, et kryds, hvor der bliver grøn mand, men idet man træder ud på vejen, går man lige ud dér, hvor bilerne holder for hajtænderne og venter på at dreje ud på Carlsbergvej. Hajtænderne er nemlig placeret efter selve det stykke, lyssignalet ellers indikerer, man skal gå på: