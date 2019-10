To borgere har stævnet Hillerød Kommune for at have udleveret personfølsomme oplysninger om dem. Foto: Allan Nørregaard

Sjælden retssag kan afgøre flere sager

To borgere har gjort krav på 160.000 kroner i erstatning for uberettiget udlevering af personfølsomme helbredsmæssige og økonomiske oplysninger og lagt sag an mod Hillerød Kommune. Sagen kan ifølge Hillerød Kommunes forvaltning komme til at danne præcedens for lignende sager i fremtiden. Retspraksis på området er nemlig sparsom, og det er derfor uvist, om Hillerød Kommune vil være erstatningsansvarlig i sagen.

