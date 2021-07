Sisse forvandler mislykket strikkeri til kæmpe kunstværk

En dag stod Sisse Fog Odgaard og kiggede ned i en pose. I posen lå et strikkeprojekt. En ufærdig lyseblå bluse, og det var da Sisse stod med det ufærdige stykke strik i hånden, at hun fik ideen til et nyt kunstværk. Det tog hende omkring et år at lave det, og de seneste dage har det stået udstillet på en mark i udkanten af Hillerød.

- Det hele startede med mit eget strikketøj, der aldrig blev færdigt. Jeg tænkte, der måtte være andre end mig, der havde sådan noget kuldsejlet strikketøj liggende, og så begyndte jeg at spekulere over, hvad det kunne blive til, hvis man samlede det. I første omgang tænkte jeg, at det skulle være en optimistjolle, fordi det var så pessimistisk og trist, at det ikke blev til noget. Men så var der en ven, jeg talte med, der foreslog, at det skulle være en redningsflåde. For vi skal jo redde vores mislykninger, og så tænke jeg, at selvfølgelig skulle det da det, fortæller kunstner Sisse Fog Odgaard.