Simon tilbød et gratis træningsprogram og straks strømmede henvendelserne ind. Foto: Privat

Simon tilbød gratis træningsprogram: Flere hundrede sagde ja tak

Det kan være svært at finde motivationen til at træne, når corona slår ens rutine ud af kurs. Derfor tilbød Simon Thor Bertram Larsen at lave et træningsprogram til alle

Hillerød - 07. februar 2021 kl. 05:54 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Coronapandemien har lukket fitnesscentrene og samtidig tvunget mange til at arbejde hjemme ved spisebordet. Dag ud og dag ind i måneder. Uden nogen særligt gode kontorstole eller hæve-sænke-bordet. Den daglige cykeltur til og fra arbejde er også forsvundet, og hvordan er det lige, at man skal finde motivationen til at komme ud og træne med sig selv og helt af sig selv?

Simon Thor Bertram Larsen fra Hillerød er fysioterapeut, personlig træner og vane- og overspisningscoach. I midten af januar lavede han et opslag i facebookgruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by' og tilbød at lave et gratis træningsprogram til alle, der kunne være interesserede.

Tanken bag opslaget var, at han med sine kompetencer nemt kunne hjælpe folk i gang med træningen, hvis altså bare de selv havde gejsten.

"Når ens rutiner bare bliver taget fra en på den måde, som det er sket her under coronaen, kan det for nogle være enormt svært at finde ud af, hvad man så kan gøre. Hvilke øvelser kan jeg lave? Hvordan kan jeg strukturere det? Og for nogen kan det være svært overhovedet at finde gejsten. Derfor tilbød jeg at lave træningsprogrammer," fortæller Simon Thor Bertram Larsen.

Lysten er der Gejsten til at træne skulle vise sig at være stor blandt facebookgruppens medlemmer. Hen over en weekend havde 250 tilkendegivet, at de var interesserede, mens der i dagene efter også løbende kom forespørgsler på programmerne. For Simon Thor Bertram Larsen var det enormt overvældende. Han havde ikke i sin vildeste fantasi troet, at så mange var klar til at komme i gang med træningen.

"Det er jo fantastisk, at så mange er klar. Man hører ofte nogen sige, at folk bare er dovne og ikke gider at træne, men sådan er det jo slet ikke. Der er mange, der gerne vil, men som ikke kan, fordi de ikke ved, hvor de skal starte. De mangler inspirationen," siger han og tilføjer, at det netop var formålet med hans tilbud.

"Jeg ville gerne hjælpe folk i gang - give dem et udgangspunkt for deres træning".

Alle kan være med For at imødekomme alle de interesseredes forskellige behov og samtidig sikre en vis holdbarhed af træningsprogrammet, lavede han programmerne i tre niveauer og sendte dem til alle. På den måde kan både de trænede og nybegynderne være med, og der er samtidig plads til, at den enkelte udøver kan udvikle sig.

"Det er vigtigt for mig, at programmerne er for alle, og at man har mulighed for at blive bedre. Bliver det for let eller svært for folk, stopper de før eller siden, og det vil jeg rigtig gerne undgå," fortæller han.

For Simon Thor Bertram Larsen er det at holde sig aktiv en måde at sikre en bedre livskvalitet. Med et par enkelte øvelser og lidt bevægelse kan man undgå muskel- og led- smerter og samtidig sikre sin bevægelighed, og det må for de fleste være værd at foretrække.

"Sidder man meget ned på sit arbejde, kender mange til det med at få ondt ryggen eller måske føle stivhed, og det kan være særligt slemt, når man arbejder hjemme. Det er simpelthen, fordi man sidder for meget i den samme stilling. Kommer man op og bevæger sig lidt flere gange i løbet af arbejdsdagen, så hjælper det," siger han.

Motivation Gennem sit arbejde med mennesker kender Simon Thor Bertram Larsen til mange af de udfordringer, der kan være med til at holde folk fra træning. En af de helt store syndere er den manglende motivation. Derfor skrev han et brev, som han sendte ud sammen med træningsprogrammerne, hvor han opfordrede deltagerne i at sikre sig en træningsrutine.

"Hvis du virkelig gerne vil have noget ud af træningen, så kræver det en træningsvane - det er nemlig kontinuiteten, der giver resultaterne.

Derfor er det godt at tænke over, hvordan du kan skabe en rutine. Det første, vi skal finde ud af, er, hvor mange gange i ugen, du ønsker at træne. Det kunne være mandag og torsdag? Nej okay, mandag er dårlig? Jamen, så siger vi tirsdag og torsdag! Kl. 17.00 siger du? Ja, det er et godt tidspunkt, så er det gjort inden aftensmad og alle de andre rutiner.

Forstår du min pointe? Alle gode rutiner kræver lidt faste rammer, og det er vigtigt, at der er så få forhindringer som muligt. Sørg nu også for, at ambitionerne er realistiske. Én træning i ugen er altid bedre end ingen træning i ugen!," lød opfordringen i brevet.