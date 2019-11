Selvom det nye parti Fremad kun er få timer gammelt, har Jonathan Nielsen, der tidligere har siddet i Hillerød Byråd for Liberal Alliance, allerede meldt sig ind i det nye parti. Foto: Allan Nørregaard

Simon Emils tro væbner følger med i Fremad

Hillerød - 07. november 2019 kl. 09:29 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun få uger siden, at Jonathan Nielsen, der tidligere har siddet i byrådet i Hillerød, meldte sig ud af Liberal Alliance. Det skete samme dag, som tidligere økonomi- og indenrigsminister og nuværende folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll-Bille også meldte sig ud af partiet. På dagen, hvor Simon Emil Ammitzbøll-Bille sammen med tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, Christina Egelund, har præsenteret det nye borgerlige parti Fremad, har Jonathan Nielsen således også gjort sig til et af det nye partis første medlemmer.

- Jeg har meldt mig ind her til morgen, da jeg så nyheden om det nye parti. Jeg har indsendt en underskrift, som de jo får brug for, og så har jeg sendt en indmeldelse. Jeg ønsker partiet held og lykke og god vind på rejsen, siger Jonathan Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

Det er bestemt ikke første gang, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Jonathan Nielsen er partifæller. I 2008 stiftede de sammen Borgerligt Centrum, inden Ny Alliance, som senere blev til Liberal Alliance, så dagens lys. Derudover har Jonathan Nielsen blandt andet været særlig rådgiver for Simon Emil Ammitzbøll-Bille, da han var økonomi- og indenrigsminister. Jonathan Nielsen kan dog ikke kalde sig medstifter af partiet Fremad.

- Jeg har gode snakke med Simon Emil, og jeg har derfor også været i dialog med ham om, at jeg synes, der har manglet noget i nogen tid, hvor vi sådan for alvorlig kunne se os selv. Et parti, der kombinerede den borgerlige, liberale økonomiske politik med liberal værdipolitik. Liberal Alliance havde det ene ben at stå på (den økonomiske politik, red.), men ikke det andet. Så på den måde er jeg fuldstændig enig i den analyse, der ligger bagved, at man skaber et nyt tilbud, som partiet Fremad er, siger Jonathan Nielsen og fortsætter:

- Jeg er ikke medstifter, men jeg er ven af partiet, og jeg har også sagt til dem, at hvis de kan se, jeg kan hjælpe på forskellig vis, så gør jeg det. Jeg har ikke en kasket på, men jeg er kommet med input til, hvor jeg synes, det politiske snit skal ligge.

Ifølge Jonathan Nielsen skyldes det, at han og Simon Emil Ammitzbøll-Bille fortsætter i tæt parløb, at de to er »unikt på linje« med hinanden.

- Jeg har arbejdet tæt sammen med Simon Emil i en del år efterhånden, og jeg ved, at vores værdier ligger meget tæt på hinanden. Derfor giver det også god mening at følges ad, siger Jonathan Nielsen, der endnu ikke har taget stilling til, om han på et tidspunkt vil kalde sig kandidat for det nye parti.

- Lige nu er jeg i et nyt job på en privat arbejdsplads, som jeg skal prioritere højt. Det er der, mit primære fokus er i øjeblikket. Men det betyder ikke, at jeg ikke har det samfundsengagement, jeg altid har haft, og det er klart, at i det øjeblik, jeg bliver politisk hjemløs, så går der nogle overvejelser i gang om, hvordan jeg så kan få afløb for de ambitioner, jeg har på Danmarks og Hillerøds vegne.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund offentliggjorde det nye parti torsdag morgen. Fremad er allerede præsenteret på Christiansborg, i det Simon Emil Ammitsbøll-Bille blev valgt ind i Folketinget ved det seneste folketingsvalg - dengang for Liberal Alliance. Det nye parti vil have fokus på retssikkerhed, et positivt syn på EU og en »fair og fast« udlændingepolitik.

