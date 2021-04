Sille vandt 10.000 kroner for sin forskning

Samtidig skal Sille Fabricius Skovgaard en tur til Norge, hvor hun skal deltage i den internationale del af den norske konkurrence, 'Young Scientists', Norway. Her får hun mulighed for at fremlægge sit projekt for en international jury, at dyste mod andre unge fra hele verden og at skabe et internationalt netværk.