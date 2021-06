Sille Fabricius Skovgaard fik årgangens højeste snit - 12,4 - på Hillerød Tekniske Gymnasium. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Sille går ud af gymnasiet med 12,4 i snit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sille går ud af gymnasiet med 12,4 i snit

Sille Fabricius Skovgaard fik årgangens højeste snit på Hillerød Tekniske Gymnasium med lutter 12-taller

Hillerød - 26. juni 2021 kl. 14:45 Kontakt redaktionen

Der er et ret godt hoved under studenterhuen. Hovedet tilhører Sille Fabricius Skovgaard, som netop er blevet student. Med huen snupper Sille også årgangens højeste snit på Hillerød Tekniske Gymnasium.

Den nyudklækkede student har præsteret at få 12-taller i samtlige eksaminer, hvilket gør, at der står et gennemsnit på 12,4 på hendes eksamensbevis.

2.-plads i 'Unge Forskere' Med til at sikre det gode resultat er bl.a. Sille Skovgaards SOP-opgave, hvor hun har forsket i at bekæmpe antibiotikaresistens. Opgaven sikrede hende også 2.-pladsen i kategorien 'Life Science' i den naturvidenskabelige talentkonkurrence 'Unge Forskere'.

En anden eksamen var PLS, som er et laboratoriefag. Her har Sille og hendes gruppe udviklet et vaskemiddel. De første forsøg blev foretaget hjemme under corona-nedlukningen og her lavede gruppen et vaskemiddel baserede på veganske fordøjelsesenzymkapsler.

Da eleverne kom tilbage i skolen, blev metoden og indholdet optimeret og der blev fremstillet et produkt, som faktisk kunne hamle op med et almindeligt supermarkeds-vaskepulver.

Vild med naturvidenskab "Jeg brænder for de naturvidenskabelige fag - og med min HTX har jeg i højere grad haft mulighed for at fokusere på netop dem. Jeg har både haft kemi, bioteknologi, matematik og teknikfag på A-niveau.

Fagligt har Corona ikke været et benspænd for mig, men socialt har jeg savnet mine venner og at kunne snakke og hygge i pauserne," fortæller Sille Fabricius Skovgaard i en pressemeddelelse fra U-Nord.

Når studenterhuen er fejret med venner, familie, translokation og vogntur, så venter der Sille en tiltrængt sommerferie.

Efter ferien starter hun som studentermedhjælp på sit nu tidligere gymnasium, hvor hun skal hjælpe i laboratoriet og i lektiecafeen. Senere vil Sille søge ind på KU for at læse farmasi eller biokemi. jesl

relaterede artikler

19-årige Sille fra Hillerød i finalen for Unge Forskere 14. april 2021 kl. 15:57