Forældrene fra Hillerød Lille Skole har blandt andet sat to små børnecykler langs Brødeskovvej ved skolen, for at minde bilisterne om, at der færdes små børn på landevejen. Foto: Johanne Wainø

Send til din ven. X Artiklen: Sikker skolevej vil koste fem millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sikker skolevej vil koste fem millioner

Hillerød - 06. december 2019 kl. 04:28 Af Johanne Wainø / Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vil koste fem millioner at give Hillerød Lilleskoles elever en sikker vej til skole. Den vurdering har Hillerød Kommune foretaget, efter at forældrene til skolens elever har kontaktet kommunen. Og det er langt fra første gang, at forældrene råber op om den farlige skolevej ved Hillerød Lilleskole.

For 10 år siden mistede et af skolens børn livet i trafikken foran skolen, og siden da har flere børn måtte springe i grøften, når lastbiler og traktorer er kommet kørende på strækningen i Hammersholt.

Særligt i disse måneder er de vintermørke morgener og isglatte veje en udfordring, når skolens børn skal bane sig vej til skole af den smalle landevej, der løber foran skolen. Det skriver repræsentanter for forældrene til skolens 230 børn i et brev til Hillerød Kommune.

Det har fået Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget til at drøfte den usikre skolevej.

Fællessti og sikkert kryds I forvaltningens prisoverslag for, hvad det vil koste at forbedre trafiksikkerheden, fremgår det, at de fem millioner kroner skal dække over. Det drejer sig om en sti, der skal forbedre muligheden for at krydse Gl. Frederiksborgvej, en mere sikker krydsning af Brødeskovvej ved Hillerød Lilleskole og en forlængelse af den dobbeltrettede cykel- og fodgænger sti fra Gl. Frederiksborgvej til jerbaneoverskæringen cirka 350 meter fra Hillerød Lille Skole, hvor stien på nuværende tidspunkt ophører.

Og det er netop disse tiltag, som forældrene efterlyser i deres brev til kommunen, hvor de ved krydsningen på Brødeskovvej ved skolen, håber at kunne lave en skolepatruljeordning.

For nogle år siden forsøgte kommunen at løse de trafikale udfordringer ved at etablere de såkaldte skildpaddebump, for at få bilisterne til at sænke farten. Der er desuden blevet opsat skilte, der anbefaler en hastighed på 30 kilometer i timen. Men problemerne er ifølge forældrene fortsat ikke løst.

Selvom der nu er sat pris på forbedringerne, betyder det ikke, at pengene bliver bevilget nu og her. For i Hillerød Kommune er der mange såkaldte »missing links«, som dækker over de veje, hvor der mangler et lille stykke cykelsti.

- I februar skal vi prioritere de midler, som vi heldigvis har fået på budgettet, og i år gør vi noget andet. Vi kommer ikke til at sidde og trække lod om de forskellige projekter. Der er ved at blive lavet en optælling og en vurdering om alle projekter, hvor der er missing links. Hvor er der skoleveje, hvor er der allerede cykelsti, hvor mange kører der, osv. Der er masser af skoler, der ikke har cykelsti blandt andet Gørløse Skole. Vi har stor forståelse for, at de gerne vil have en sti ved Hillerød Lille Skole, men når vi skal til at gennemgå det hele, så ville det være forkert at love dem pengene uden om den proces, fortæller formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget Dan Riise (V).

Borgmester Kirsten Jensen (S) og Dan Riise skal mødes med forældre og skoleleder fra Hillerød Lille Skole den 11. december.