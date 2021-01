Politiet var talstærkt til stede foran Retten i Hillerød under grundlovsforhøret. Foto: Per Skovkjær Sand

Artiklen: Sigtet for drab i Hillerød: 41-årig fængslet i fire uger

Af Per Skovkjær Sand

Hillerød: En 41-årig mand er varetægtsfængslet i fire uger for drabet på 38-årige Cem Kaplan på Rønbjerg Alle 1 den 2. januar.

Det foregik ved et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød fredag formiddag, hvor politiet var mødt talstærkt op, fordi drabet har relation til rocker-bandemiljøet.

Politiet mener, at der stadig er én eller flere gerningsmænd på fri fod, og derfor foregik grundlovsforhøre for lukkede døre.

Det kom frem, at der var blevet affyret mindst 11 skud, og at parterne havde aftalt at mødes ved det øde område på Rønbjerg Alle.