En bankrådgiver og fire mænd er blevet varetægtsfængslet i fire uger for medvirken til hvidvask for mere end 73 millioner kroner. Foto: Ann-Sophie Meyer

Sigtede for hvidvask fængslet i fire uger

En bankrådgiver og fire andre mænd er blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om hvidvask for millioner. Det afgjorde Retten i Hillerød her til eftermiddag.

De fem sigtede, som alle nægter sig skyldige, blev i løbet af formiddagen fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet for gennem to firmaer at have hvidvasket mere end 73 millioner kroner gennem Sparekassen Sjælland-Fyn.

De sigtede i sagen, en 28-årig bankmand, og fire mænd i alderen 23-38 år var alle til stede i retten, som valgte at nedlægge navneforbud og køre sagen for lukkede døre. Men inden dørene blev lukket, kom det frem, at de alle fem er sigtet for medvirken til hvidvask for et samlet beløb på 73.139.390,54 kroner.