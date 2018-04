Sexmisbrugte datter i ti år: Far skal seks år i fængsel

Den 60-årige mand forklarede i retten, at misbruget ikke begyndte, fordi han ville have sex med sin datter, men fordi berøringerne fik hende til at betro sig til ham.

Den 60-årige mand, som er førtidspensionist, har siddet varetægtsfængslet siden han blev anholdt i august sidste år. Det kom frem i retten, at han siden dengang er blevet skilt fra sin kone. Parret har flere andre børn udover pigen, der blev misbrugt. Han fortalte, at sagen har haft store konsekvenser, og at han har mistet hele sin familie. Han valgte at erkende misbruget for at skåne familien for en lang retssag.