Serie af brande rammer Hillerød

Der udbrød torsdag aften brand i nogle byggematerialer på en byggeplads på Milnersvej. Det er tredje gang på en uge, at der opstår brand i området.

Hillerød - 08. oktober 2021 kl. 19:44 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Inden for den seneste uge har der været tre brande i et mindre område i Hillerød. To gange på Erhvervsskolen Nordsjælland på Peder Oxes Allé, og senest, torsdag aften, på en byggeplads på Milnersvej, ved den nye rækkehusbebyggelse, Amtsmandshave, der opføres på grunden nærmest Shelltanken.

Hver gang har der været ild i flamingoplader og byggematerialer, og det er så påfaldende, at indsatsleder Morten Pontoppidan fra Frederiksborg Brand og Redning i går tog en køretur i området for at se nærmere på, hvad der står rundt omkring, inden han skulle have vagten frem til lørdag morgen.

- Selvfølgelig har man det her i baghovedet. Så jeg har lige kørt en tur i området for at se, hvad der ligger, også for at være mentalt forberedt på vagten. Men hvis der kommer noget igen, må vi reagerer ud fra, hvad det er, der brænder, siger han.

Ekstrem sort røg Ved branden torsdag aften, som blev anmeldt 20.18, fik ilden så godt fast, at flammerne stod meterhøjt op fra et lager med byggematerialer, da brandvæsenet nåede frem.

- Det var rimeligt kraftigt, da de landede dernede, men der blev sat massivt ind fra starten, så det blev hurtigt slået ned, siger Morten Pontoppidan, som dog mener, at flammerne nåede at sprede sig til nogle paller med vinduer, inden den blev helt slukket.

Flamingoen, som er pakker med flamingoplader, der bruges til isolering, udvikler ifølge Morten Pontoppidan ekstrem sort røg, når der brænder.

Den første brand i rækken skete fredag den 1. oktober, hvor der pludselig var ild i en bunke flamingo-plast på erhvervsskolen U/NORD på Peder Oxes Alle 4. Branden blev anmeldt klokken 20.45, og blev hurtigt slukket, har Nordsjællands Politi tidligere oplyst.

Onsdag aften 22.32 i denne uge brændte det samme sted. Denne gang var der gået ild i en container, der stod på U/NORDs grund på hjørnet af Peder Oxes Allé og Trollesmindealle. Branden udviklede ifølge Nordsjællands Politi kraftig røg, og på et tidspunkt stod der to meter høje flammer op af containeren, men brandvæsenet fik hurtigt styr på branden, og klokken 22.44 kunne brandfolkene melde, at alt var under kontrol.

Nordsjællands Politi havde torsdag aften hunde ude i området ved Milnersvej for at søge spor efter branden ved rækkehusbyggeriet, men har ikke oplyst noget om årsagen til brandene. Nordsjællands Politi kunne heller ikke i går ikke udtale sig nærmere om de tre brande, men politiets presseafdeling oplyser, at sagerne er under efterforskning.

