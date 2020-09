Ser på ombygning af fire vejkryds

Tikanten Ved Tikanten påpeger Cowi, at der særligt på Skansevej er lange køer og forsinkelser om eftermiddagen. De foreslår at løse problemet med en udvidelse af Skansevej, så den bliver to-sporet frem mod krydset med en højre- og venstresvingbane.

Også her kan en udvidelse af vejbanen, så Carlsbergvej ombygges til at have et spor for ligeudkørende og venstresvingende og et spor kun til højresvingende, afhjælpe bilkøerne ifølge Cowi's analyse.