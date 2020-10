OK Klubben kan i øjeblikket ikke synge sammen. Men i september var de på en udflugt med bus. Her ses de foran bussen ved Royal Stage. Privatfoto

Seniorklub får penge til nye sangbøger med stor skrift

Hillerød - 04. oktober 2020 kl. 06:09 Af Camilla B. Aagaard Kontakt redaktionen

Hillerød: Når man er mellem 66 og 94 år, som medlemmerne af OK Klubben Hillerød er, kan det sommetider være svært at læse den lille skrift i Højskolesangbogen. Derfor har OK Klubben søgt om penge til at indkøbe nye Højskolesangbøger med stor skrift, og til det har de fået 5000 kroner fra Fonden for Sjællandske Medier A/S, som Frederiksborg Amts Avis er en del af.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået pengene, så vi kan købe 21 nye sangbøger. Det har været et problem for os at synge efter den almindelige højskolesangbog, fordi teksten er for lille. Jeg glæder mig meget til, at vi igen kan synge sammen, for det må vi jo ikke nu på grund af corona, fortæller klubbens formand gennem de sidste syv år, Kirsten Thomle Jacobsen.

Omsorg og kultur

OK Klubben Hillerød er en klub for pensionister og har pt 65 medlemmer. De mødes hver anden torsdag i Royal Stage, hvor de hører foredrag og synger sammen. Trods coronakrisen har medlemmerne kunne mødes, fordi der er så god plads i lokalerne i Royal Stage.

OK står for Omsorg og Kultur og tilbyder et fællesskab, hvor seniorer mødes om kultur, underholdning og oplysning for på den måde at få styrket lisglæden og livsværdien.

- Folk kommer, fordi de gerne vil hygge sig. Vi er omkring 40, der kommer til møderne, og alle kommer hver gang, også under corona. De er meget trofaste. Det har faktisk forbavset mig lidt, men alle har brug for at komme ud, siger KIrsten Thomle Jacobsen.