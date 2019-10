Se billedserie GrønnegadeCentret slog mandag dørene op til teknologi bazar, hvor seniorerne kunne blive klogere på velfærdsteknologiske løsninger. Foto: Allan Nørregaard

Seniorer så på fremtiden

Hillerød - 01. oktober 2019 kl. 05:24 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et træningsspil for hjernen, en musikalsk sansepude og en »huske-knap« til medicinbeholdning var blandt de velfærdsteknologiske påfund, som blev præsenteret i GrønnegadeCentret mandag formiddag, hvor der var teknologi bazar. Her kunne seniorerne i GrønnegadeCentret gå fra stand til stand, hvor otte firmaer præsenterede deres produkter. Alt sammen for at gøre produkterne mere tilgængelige for de ældre.

- Vi håber på, at sådan en dag kan være med til at afmystificere og klargøre, hvad der findes af teknologiske løsninger, så det ikke virker så uoverskueligt, som det måske kan gøre. Vi har også nogle oplæg, som går ind og diskuterer, hvad man kan bruge det til og tager hele det etiske dilemma op til debat. For selvfølgelig kan der blive for meget overvågning, men omvendt kan man også sige, at hvis man er faldet og ligger på sit gulv og ikke kan komme op, så er det måske meget rart, at der er et gulv, som kan give signal til nogle om, at man ligger der, siger Claus Cramer fra Nordic Health Lab, som stod bag dagens bazar.

En vibrerende musikalsk sansepude blev vist frem ved Inmutouch-standen. Puden er blød og helt uden knapper og ved hjælp af en indbygget sensor begynder den at spille klassisk, beroligende musik og vibrere, når den bliver taget op.

- Den er egentlig udviklet til demente, og den er designet til at give tryghed og ro, fortæller Emilie Wiehe, designer hos Inmutouch og fortsætter:

- Vi har set, at den også kan virke beroligende for folk med angst eller lignende, ligesom børn med autisme og aspergers også har glæde af den, fordi den fungerer som en slags afskærmning, men det er en ting, man kan have med, når man er sammen med andre.

Designet, der er i rolige farver, har også gjort op med en tendens, der tidligere har været, når det gjaldt produkter målrettet demente.

- Tit er det designet som legetøj, men denne her kan sagtens være en diskret del af indretningen, siger Emilie Wiehe.

- Jeg kan godt se, den er dejlig, siger Lilli Hauberg efter at have siddet med puden et stykke tid, og fortsætter:

- Jeg synes, det er et meget fint arrangement, for vi skal jo prøve at følge med, så godt vi kan, selvom vi er oppe i årene.

En anden, der fik inspiration på teknologi bazaren, var Ole Nisbeth.

- Jeg synes, det var spændende at se de spil, der kunne træne hjernen. Det kunne jo være et alternativ til de kryds og tværs og sudoku, man løser hver dag. Det er da meget sjovt at se, hvad der findes, selvom jeg nok ikke kommer til at lave et fast hjernetræningsprogram som det, siger Ole Nisbeth, der dog ikke føler sig helt parat til nogle af de andre hjælpemidler endnu:

- Jeg har ikke brug for en knap, der husker mig på min medicin, siger han med et smil.

Hos virksomheden KlikKit er man da ellers stolte af den lille knap, der findes i flere forskellige farver.

- Den kan sættes på medicinen, og så bipper den, når man skal huske at tage den. De findes i flere farver, for så kan man bruge de forskellige farver til forskellige ting. Det kan være medicin, fysisk træning, drikke væske eller huske at tage mad ud af fryseren, siger Christiano Cairo fra KlikKit og fortsætter:

- Knappen hjælper med at huske, og den hjælper med at skabe gode vaner hos de ældre.

Men den smarte teknologi er selvfølgelig ikke gratis. Og Lilli Hauberg må sande, at der ikke kommer til at ligge en musikalsk sansepude på gavebordet til hendes fødselsdag, der er lige rundt om hjørnet.

- Den koster 6000 kroner. 6000!, griner hun, inden dagen fortsætter med gospelsang i GrønnegadeCentret.