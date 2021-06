Se billedserie 95-årige Gunnar Rasmussen giver koncert for beboerne, blandt andre Connie Nyegaard, i bofællesskabet i Hildis Have. Foto: Jan F. Stephan

Seniorer mødes til musik og hygge i nyt bofællesskab: - Vi kerer os om hinanden

Beboerne nyder fællesskabet i seniorlejlighederne i Hildis Have, hvor de blandt andet holder fredagsbar omkring 95-årigs flygel

Hillerød - 13. juni 2021 kl. 05:37 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Gunnar Rasmussen finder noderne frem, kniber øjnene sammen og sætter fingrene på tangenterne.

Og rundt omkring i hans stue bliver der så sunget højlydt med.

"Så går vi til enkebal. Hjemme i vor dansehal. Der er fest og go' musik - og kulørte lamper," lyder det fra hans mange bofæller, efterfulgt af latter.

Vi er til den ugentlige fredagsbar i seniorbofællesskabet i nybyggeriet Hildis Have ved Hillerød Station. Omkring 14 mennesker er denne dag samlet i 95-årige Gunnars lejlighed omkring hans sorte, blanke flygel. Der er ikke plads til alle, så nogle må sidde på gangen, hvor de også kan høre hans klaverspil.

Alle har fået udleveret et hæfte med de sange, som Gunnar vil spille til dagens forårskoncert. Udover Katy Bødtger byder programmet på både Olsen Banden-temasangen, 'Bye Bye Blackbird', 'En lille pige i flade sko', 'Tre Hvide duer', 'Se Venedig og dø' og meget mere.

"Jeg har samlet en stribe evergreens, som jeg har spillet lige siden, ja, 50'erne. Og I må gerne synge med," siger Gunnar, efter beboerne er blevet budt velkommen.

Og humøret er højt. Beboerne nikker i takt med musikken og nynner, hvis de ikke lige kan huske teksten.

Kommer hinanden ved Det er 66-årige Connie Nyegaard, som har inviteret Hillerød Posten til at komme forbi bofællesskabet. Her flyttede beboerne, som alle er over 60 år, ind i 24 nybyggede lejligheder 1. oktober sidste år.

"Vi har et rigtig godt fællesskab her. Vi kommer hinanden ved og kerer os om hinanden. Hvis der for eksempel er en, der er syg, så tager vi hånd om det og hjælper med at købe ind eller lufte hunden. Det er så dejligt at bo her," siger Connie Nyegaard, som flyttede til Hillerød fra Helsinge med sin mand.

Bar og grupper Det tiltalte dem at bo i fællesskab med andre seniorer, og det tilbud fandt de her, hvor de 24 lejligheder deler fællesrum og tagterrasse med orangeri lige midt i Hillerød.

"Her er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi gerne vil lave sammen. Nu har vi fredagsbar hver fredag, hvor beboerne kan dumpe ind, hvis de har lyst, med lidt drikkevarer og chips eller lignende, enten i fællesrummet eller på tagterrassen, hvis vejret er til det. Og så hygger og snakker vi," siger hun.

Beboerne mødes også i grupper om deres fritidsinteresser:

"Vi har en kunstnergruppe, hvor vi tegner, maler, broderer og lignende - vi har en gågruppe og en antiinflammatorisk kostgruppe. Til efteråret skal vi have en biografgruppe, og vi har også planer om en brætspils- og kortgruppe. Vi er bare super glade for at bo her," siger hun.

"Ikke alene" 95-årige Gunnar Rasmussen er alderpræsidenten i seniorbofællesskabet.

Han ledte ikke bevidst, som Connie og hendes mand, efter et bofællesskab.

Men han endte her, da hans hus blev solgt, og han hurtigt skulle finde noget nyt at bo i, fortæller han.

"Det kom lidt pludseligt, at vi fandt en køber til mit hus. Men jeg synes godt om at bo her. Her bor mange interessante mennesker, og her er man ikke alene," siger han.

Stor interesse Der er også stor interesse i Hillerød for både at bo med andre seniorer - og fra bygherrernes side for at bygge lejligheder, hvor seniorer kan have et fællesskab.

I Slangerupgade har en bygherre for eksempel søgt om at bygge seniorbofællesskab, og på Dyremosegård-grunden i Skævinge ønsker Boligselskabet Nordsjælland etablere det nye seniorbofællesskab Almanakken.

I Hildis Have oplever de da også, at andre gerne vil bo som dem, fortæller Connie Nyegaard:

"Der er flere, der har spurgt, hvordan man kan flytte ind, og så må de kontakte udlejeren og blive skrevet op," siger Connie Nyegaard, inden Gunnar Rasmussen igen sætter sig ved flyglet og går i gang med Four Jacks 'Det var på Capri'.

