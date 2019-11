Udover lejlighederne i den eksisterende hovedbygning, opføres der 35 lejeboliger i rækkehuse på grunden. Illustration: Rescale

Seminarium ombygges til lejeboliger

Hillerød - 26. november 2019 kl. 14:34 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Hillerød Privatskole i 2017 forlod ejendommen på Frederiksværksgade 150, som indtil 2009 husede Hillerød Pædagogseminarium, har bygningen stået tom og er i begyndende forfald.

Læs også: 106 nye lejligheder på vej i Hillerød

Men nu sker der noget. Selskabet Rescale fra Aarhus udvikler projektet for investeringsforeningen Koncentum A/S, der investerer 175 millioner kroner i at indrette 40 lejligheder i bygningen, som er købt af Professionshøjskolen UCC.

Der opføres samtidig 35 rækkehuse rundt omkring den gamle ejendom.

Byggeriet er gået i gang, og det første der sker er, at den bevaringsværdige hovedbygning renoveres og ombygges, så der etableres to- og treværelses lejligheder i skolens gamle klasselokaler.

- Man er jo bundet til bygningens udformning, og hvad det giver af problemer for byggeriet. Men kommunen ønsker, at den kan bevares, og det synes vi også er en god idé, siger Søren Palmelund, som er partner i Rescale.

- Det er en flot, ældre bygning. Det er klasselokalerne, vi laver om til lejligheder, og vi får nogle fantastiske fine lejligheder ud af det med et atrium indeni, hvor vi kan lave nogle gode opholdsarealer. Det bliver superflot og nogle spændende boliger, siger han.

Hvordan det endelig koncept for boligerne i den gamle skole bliver, ligger ikke fast endnu, men Søren Palmelund håber, at man kan lave en form for bofællesskab.

- Boligerne får den størrelse, de får, men med en masse arealer rundt omkring man kan færdes på, og det danner et fantastisk grundlag for et socialt miljø, siger han.

En række andre bygninger på grunden, blandt andet den gamle gymnastiksal, rives ned, og rundt omkring hovedbygningen opføres i alt 35 boliger i et og to plan i 2-3 etagers huse. Ti boliger i et plan i stueetagen, ti i to etager med tagterrasse, og 15 boliger i to etager med en lille have. Boligerne bliver mellem 100 og 130 kvadratmeter.

Alle boligerne i projektet er udlejningsboliger.

Byggeriet opføres af byggefirmaet Svend Poulsen A/S, der har base i Hobro. Koncentum er også pengetanken bag lejeboligerne Carlsbakken, der er ved at blive opført på campusområdet ved Carlsbergvej. Koncentum administrerer i alt mere end 2.500 boliger i Danmark og forvalter investeringer for over 5 milliarder kroner på vegne af mere end 1.000 investorer.

Søren Palmelund forventer, at de nye boliger er klar til indflytning i oktober 2020. Han kan endnu ikke oplyse, hvad det kommer til at koste at bo i det gamle Hillerød Pædagogseminarium.

- Vi er ved at finde ud at hvad det ender med at de skal koste, siger han.

