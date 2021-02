Selvejende institution vil bygge seniorbofællesskab

Et seniorbofællesskab midt i centrum af Hillerød kan være på vej. Den Selvejende Institution Skasedal (DSI) har ansøgt kommunen om at få lov til at ændre lokalplanen for Slangerupgade 44 og 46, hvor DSI ønsker at opføre 40 boliger, der sammen skal danne et seniorbofællesskab

Bofællesskabet har foreløbigt fået navnet Lanternehuset og er tænkt som et byggeri i varierende højde op til fire etager med et indre gårdmiljø i midten. .