Selskaber trækker sig fra geotermi i Hillerød

Hillerød - 13. maj 2020 kl. 05:01 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

A.P Møller Holding går ikke lige nu videre med sit projekt om geotermi i Hillerød, og trækker sin ansøgning om koncession til at udvinde geotermi fra Hillerøds undergrund.

Det siger direktør A.P. Møller Holding Samir Abboud til Energy Watch. Også Eon Danmark, som via selskabet Geoop har lagt billet ind på koncessionen, trækker ifølge Energy Watch sin ansøgning til at udnytte Hillerøds undergrund.

A.P. Møller Holding Invest offentliggjorde i 2018 store planer om at investere i geotermisk energi, blandt andet i et storskalaprojekt i Nordsjælland. Selskabet har siden opnået koncession i det meste af Nordsjælland bortset fra Helsingør, og søgt om koncession i Hillerød. Samtidig søgte energigiganten Eon Danmark også om koncession.

Men nu har begge selskabet trukket deres ansøgninger tilbage.

- Vi er nu kommet så langt i Hillerød med de undersøgelser, at vi for nuværende vurderer, at der ikke er grundlag for at arbejde videre med at inkludere Hillerød i et storskalaprojekt, siger Samir Abboud til Energy Watch.

Hos Hillerød Forsyning mener energidirektør Anders B. Møller Hansen ikke, at det betyder, at ingen af de store selskaber vil genoptaget arbejdet med at udvinde geotermi i Hillerød. Han siger, at selskabernes beslutning sker efter dialog med Hillerød Forsyning, som frem til slutningen af 2018 havde koncessionen. Hillerød Forsyning har siden forhandlet med både A.P. Møller Holdning og Geoop om mulighederne for at aftage geotermi til fjernvarmekunderne i Hillerød.

- Vi har ikke en, som vi synes er mere hensigtsmæssigt end en anden endnu. Og vi synes, det er uhensigtmæssigt, at man tildeler koncession inden, der er lavet en aftale med aftageren, siger energidirektøren, som i marts henvendte sig til ministeriet for at gøre opmærksom på problemet.

Ifølge Anders B. Møller Hansen stod ministeriet overfor at skulle afgøre, hvem af de to selskabet, der skulle have koncession i Hillerød, og han glæder sig over at selskaberne nu vælger at trække deres ansøgninger.

I Aalborg er et geotermiprojekt løbet ind i problemer efter at A.P. Møller Holding fik tildelt koncessionen, mens Aalborg Forsyning ønskede selv at eje og drive de geotermiske anlæg, imod A.P. Møllers forretningsplan.

Sådan en situation vil Hillerød Forsyning gerne undgå i Hillerød.

Anders B. Møller Hansen tror stadig på, at der er muligheder for geotermi i Hillerød.

- Vi ser geotermi, som noget, vi vil have som en del af vores portefølje. Nu er der ingen, der sidder på retten til undergrunden, den er fri, og alle kan ansøge næste gang, der er en ansøgningsrunde. Vi har mulighed for at få licensen tilbage, men der er også mulighed for, at en aktør, som vi arbejder sammen med, kan ansøge, siger han og oplyser, at Hillerød Forsyning ikke har taget stilling til, om forsyningsselskabet selv vil ansøge om at få koncessionen.

- Alle kort er åbne, og vi vil udnytte alle muligheder, siger han.