Seks personer forlod røgfyldt lejlighed

En glemt pande på et tændt komfur gav så kraftig røgudvikling i en lejlighed på Horsevænget, at brandvæsenet blev tilkaldt klokken 00.36 natten til lørdag.

De seks beboere i lejligheden, fortrinsvis voksne mennesker, kom selv ud, inden brandvæsenet kom frem. Tre personer blev kørt til Hillerød Sygehus til observation for røgforgiftning, oplyser Nordsjællands Politi. Der var ikke behov for at evakuere hele opgangen i etageejendommen, fremgår det af politiets døgnrapport.