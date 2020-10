Den lokale formand for Radikale Venstre i Hillerød, Mette Grønvaldt, ærgrer sig over, at flere har meldt sig ud af partiet som konkekvens af balladen på Christiansborg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Seks har meldt sig ud af Radikale i Hillerød på grund af sexismesag

Hillerød - 17. oktober 2020 kl. 10:49 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Mette Grønvaldt er formand for Radikale Venstres lokale partiforening i Hillerød, og gennem de seneste uger har hun modtaget seks udmeldser, der alle er sket som følge af den tilspidsede situation i partiets folketingsgruppe.

Læs også: Nu skal der fokus på politik

Det ærgrer formanden, der håber, det igen snart vil handle om (lokal)politik.

- Vi er selvfølgelig kede af det. Det er svært, når der er så meget fokus på landspolitikken at holde fokus på det lokale. Lige nu er vi alle sammen lidt afventende, men vi har bestyrelsesmøde i næste uge, hvor vi kan drøfte, hvordan vi lokalt kan komme videre med fokus på politik, siger Mette Grønvaldt.

På spørgsmålet om hun selv har overvejet at melde sig ud, svarer hun, at hun har haft brug for at tænke sig om ovenpå den krise, partiet er havnet i.

- Alle reflekterer og fordøjer og finder ud af, hvor man står. Det er rigtig mange radikale i hele landet i gang med. Men at tænke sig om er ikke ensbetydende med, at man melder sig ud. Det handler om at finde motivationen igen, hvis noget af luften er gået af ballonen, siger hun.

Efter Morten Østergaard trak sig som politisk leder har der været nærmest åben krig mellem flere fremtrædende medlemmer på sociale medier. Udover kritik af håndteringen af krænkelsessagerne, så har debatten også åbenbaret, hvad der kunne ligne to forskellige fløje i partiet.

Mette Grønvaldt mener, at den nuværende dialogform udfordrer partiet mere, end hvad godt er, men selve den politiske uenighed tager hun ikke så tungt.

- I De Radikale er det ikke odiøst, at der er forskellige holdninger til, hvilken vej, vi skal gå. Vi har altid været et parti, hvor meninger kan brydes, og sund uneighed er ikke farligt. Når man befinder sig på midten af dansk politik, så vil der være flere veje, man kan gå, siger hun.

Mens det for tiden pibler frem med konkrete krænkelser, som Morten Østergaard anklages for, har den fratrådte partileder også selv erkendt, at han »har festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar«.

Mette Grønvaldt har ikke kendt til noget i den dur, og hun tror ikke, at det er et særskilt radikalt problem.

- Helt personligt har jeg ingen viden haft om det, det er kommet bag på mig, de her historier. Overordnet set har jeg måske ikke været overrasket over, at der kommer de her historier. Jeg tror også de dukker op i andre partier og virksomheder. I festligt lag sker der mange ting, og det kommer ikke bag på mig, at der kan være folk, der ikke opfører sig som sit bedste jeg. Det, tror jeg ikke, er en specifik radikal kultur, jeg tror, det kan handle om vores alkoholkultur generelt set, siger hun.

Derudover ser lokalformanden frem til, at der igen falder ro over partiet, og det i Hillerød kan handle om de to byrådsmedlemmers kamp for radikale mærkesager.

