Se billedserie Det tog Katrine Williams seks år at blive færdig med bogen, men nu springer hun ud som debutforfatter. Foto: Allan Nørregaard

Seks års hårdt arbejde giver nu pote hos debutforfatter

Hillerød - 09. februar 2018 kl. 11:39 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedslidte blyanter, sammenkrøllede papirskugler og en blinkende markør på skærmen er nok noget af det, som de fleste ville støde på undervejs, hvis de skulle kaste sig ud i at skrive en bog. Men sådan er det ikke for den 41-årige debutforfatter Katrine Williams fra Skævinge. Tværtimod så har hun svært ved at begrænse sig, når fantasien først får frit spil. Det har nemlig taget Katrine Williams seks år at blive færdig med bogen, fordi hun samtidig har prøvet at balancere familieliv og arbejdsliv.

Da hun satte det sidste punktum fyldte bogen 750 sider, men hun formåede at stramme tøjlerne, og den 9. februar udgiver hun sin første bog »Monsun af stjerner - Sjælealkymi« på 357 sider. Allerede nu kan hun afsløre, at det bliver en trilogi.

- Det er næsten utroligt, at den nu endelig udkommer. Jeg har virkelig brændt for det her i flere år, så det er dejligt, at jeg endelig kan kalde den færdig, siger Katrine Williams.

Katrine Williams har ikke hentet sin inspiration ukendte steder, faktisk blev hun inspireret af Stephenie Meyer, som er forfatteren bag Twilight-bøgerne.

Bagsiden af Katrine Williams bog afslører, at den blot 16-årige Stella lige er flyttet til Australien efter en tragisk ulykke, hvor hun mistede sin bedste veninde. På college får hun nye veninder, og hun møder da også den charmerende fyr Castor og den mystiske Jared. Grænserne mellem virkelighed og hallucinationer viskes ud i sandet, og hun opdager, at hun har en fortidig relation til den ene, som fører helt tilbage til Tycho Brahes tid.

- Forfatteren til Twilight var jo vågnet op en dag og havde haft en drøm omkring historien, og det var det, der startede det hele for hende. Jeg tænkte, at hvis hun kan, så kan jeg altså også, siger Katrine Williams med et smil.

- Bogen egner sig til folk, som er på flugt fra hverdagens roterende hamsterhjul. Man kommer til at leve sig ind i en tid, hvor der ikke er sociale medier, da det foregår i 1986. Det er sådan, at kvinder i sågar 50'erne kan læse den, for selvom hun er 16 år, kan alle relatere til identitetsdannelsen, ulykkelig kærlighed og forelskelse, siger Katrine Williams.

