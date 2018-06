Se video og billeder: Kunstnere havde ros med til Annaborg

Se billedserie På den aktuelle udstillingen på Annaborg udstiller kunstnergruppen K.R.A.P samt gæsteudstillerne, Denis Virlogeux og Jens Chr. Jensen. Foto: Kim Rasmussen

Hillerød - 10. juni 2018

Ved ferniseringen på den nye udstilling på Annaborg med blandt andre K.R.A.P., var der ros fra kunstnersammenslutningen til Hillerød Kunstforening for drive et sted som Annaborg.

Ved den nyåbnede kunstudstilling på Annaborg har Hillerød Kunstforening hentet kunst fra Stevns i form af kunstnersammenslutningen K.R.A.P. Bag akronymet gemmer sig fortiden, for det har gennem årene haft flere forskellige betydninger, Kreative Rebeller Afviser Pensionering!

Og man må sige, at Hillerød Kunstforening støtter op om det udsagn, ved at bringe en udstilling, hvor hovedparten af udstillerne er fra K.R.A.P, og resten består af gæsteudstillerne, Denis Virlogeux og Jens Chr. Jensen.

Lørdag eftermiddag var der fernisering på udstillingen, og åbningstalen stod Yvonne Erbs fra K.R.A.P. for.

Hun fortalte de knap 40 personer, der var mødt frem i varmen, heriblandt Rikke Macholm (SF) formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Holger Toxværd, formand for Cafe Slotsbio, Børge Jensen, tidligere formand for Hillerød Kunstforening og Karen Elsebeth Jensen, kunstformidler på Hillerød Bibliotek, at K.R.A.P. oprindeligt udspringer af en stor kunstnergruppe fra Stevns. I 2001 var de fem kvinder derfra, der dannede K.R.A.P. De fem kendte alle hinanden fra kunsthåndværkerskolen, og siden er flere, mænd som kvinder, kommet til.

- Hvor er det dejligt, at der findes et sted som Annaborg, at I bruger tid på at lave sådanne udstillinger og viser hemmeligheder, vi ellers aldrig ville opdage, sagde Yvonne Erbs.

Hun fortalte, at det er interessant for kunstnerne at se deres værker i andre omgivelser:

- Det er spændende rum og et andet lys. Annaborg er et eventyrligt hus med mange værelser, hvorfra man ser slottet, og trafikken.

Om K.R.A.P. fortalte hun desuden, at medlemmerne udtrykker sig som individuelle kunstnere på vidt forskellige måder.

- Vores formål er at samles i sociale fællesskaber, at udvikle og inspirere hinanden, sagde hun.

Medlemmerne af gruppen er: Anne Vejtorp (keramik), Bo Karbjerg (installation), Poul Esting, (maleri/skulpturer), Christina Præstgaard (maleri), Elsebeth Møller (maleri/grafik), Yvonne Erbs (maleri/akvarel), Torben Olsen (maleri/grafik/collage).

De to gæsteudstillere er Denis Virlogeux og Jens Chr Jensen. Denis Virlogeux er maler, født i Frankrig og Jens Christian Jensen laver udsmykningsopgaver og skulpturer.

Udstillingen kan ses i Kunsthuset Annaborg, Frederiksværkgade 2A til den 15. juli.