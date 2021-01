Se billedserie Sneen drysser ned i Slotshaven. Foto: Allan Nørregaard

Se snebillederne: Hvid start på det nye år

Det blev ikke til en hvid jul, men til gengæld har vi fået en hvid start på det nye år

Hillerød - 06. januar 2021 kl. 14:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der er delte meninger om snevejr. Vi ved det.

Men uanset, hvor meget man bander og svovler, når sneen daler ned og gøre veje og fortove glatte og besværlige at færdes på, så er det svært ikke at være enig i, at det pynter gevaldigt på det ellers grå og mudrede vinterlandskab.

Fotograf Allan Nørregaard skyndte sig ud i sneen her til formiddag for at tage nogle billeder - dem kan du se i galleriet øverst i artiklen...

Sneen har drysset ned over Hillerød det meste af dagen, og det er da blevet til nogle centimeter efterhånden. Du skal dog skynde dig lidt, hvis du vil nå at bygge en snemand eller snuppe en kælketur. Allerede i løbet af eftermiddagen kan sneen nemlig blive til regn, lyder meldingen fra DMI.

Det betyder dog ikke, at det er slut med vintervejret. I løbet af weekenden kan temperaturerne nemlig snige sig ned omkring fem frostgrader i nattetimerne, og der er også risiko eller chance for (afhængig af hvordan man ser på det), at der kommer mere sne i løbet af weekenden.

