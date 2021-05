Se billedserie De første skitser af ombygningen af butikken i Uvelse.

Se skitserne: Butiksplaner med lejligheder på taget

Folkene bag den nye butik i Uvelse viser nu skitser til butikken frem.

Hillerød - 28. maj 2021 kl. 06:19 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Den gamle slidte Uvelse Brugs skal bygges om til en moderne butik med fire lejligheder til udleje på taget.

Det er i hvert fald den plan, som initiativgruppen bag borgernes køb af butikken i dag præsenterer for hele Uvelse ved et arrangement ved butikken klokken 14 til 18.

- Det er et udkast. Men det liger noget, vi rigtig gerne vil se realiseret, siger Niels Pedersen, formand for foreningen Uvelse Brugs Venner, og med i den ti mand store initiativgruppe, der tog initiativ til at borgerne i byen nu har købt butikken.

I projektet bevares den ældste del af den gamle brugs, som blev opført i 1906, mens resten rives ned og genopbygges, så butikken får cirka 25 procent mere salgsareal end i dag.

- Vi vil gerne bevare så meget som muligt, men vi må være ærlige og sige, at meget af det ikke er værd at holde fast i. Så vi bevarer det, man kan kalde vartegnet, og samtidig får vi bygningen transformeret om til en moderne bygning, siger han og fortsætter:

- Den eksisterende bygning er lavet til også at forhandle såsæd og koks, og det er bare ikke en praktisk bygning at bevæge sig rundt i, hverken som kunde eller ansat. Det skal være godt for kunderne, men det skal også være en god arbejdsplads, siger Niels Pedersen.

Lejligheder med udsigt Oven på den nye bygning er fundet plads til fire mindre lejligheder med hver sin store vestvendte tagterrasse, hvor beboerne kan sidde og nyde solnedgangen. Der har altid været en enkelt lejlighed oven på butikken, men nu kan det altså blive til hele fire lejligheder.

Borgerne i byen har stiftet aktieselskabet Uvelse Byvej 1 A/S, ved at købe aktier for i alt 4 millioner kroner.

31. december overtog aktieselskabet ejendommen Uvelse Byvej 1, hvor Dagli’ Brugsen har ligget i mere end 100 år.

Selskabet vil leje butikken ud til en selvstændig købmand under Dagrofas kæde Min Købmand, og dermed sikre, at der er en dagligvarebutik i Uvelse. Den idé blev født, da det stod klart, at taget på bygningen skulle skiftes.

- Vi havde inviteret lokale håndværksmestre på en gåtur, og der var nogen af dem der sagde, at hvis vi alligevel skal skifte taget og lave en ny tagkonstruktion, hvorfor så ikke lave flere lejligheder, siger Niels Pedersen.

Og der er flere fordele ved at Uvelse Byvej 1 A/S ikke kun skal leje ejendommen ud til butik, men også til lejligheder.

- Byen mangler lejligheder med en husleje, der er til at betale. Og derudover gør det, at økonomien i projektet bliver mere stabil. Når der også er lejligheder med en konstant indtægt, blive økonomien mindre anstrengt hvis det går op og ned for butikken, og det kommer det måske til at gøre. Det er butikken, der er det væsentlige, men lejlighederne bliver en slags forsikring, siger Niels Pedersen.

De ambitiøse ombygningsplaner kommer dog til at koste mere end de fire millioner kroner, der er i aktieselskabet.

- Det projekt vi løfter sløret for i dag kan ikke realiseres kun på baggrund af de midler, der indsamlet. Lejlighederne gør, at økonomien i projektet kan hænge sammen, og at vi kan låne penge til at realisere det uden at sætte aktionærernes indskud på højkant, siger Niels Pedersen.

Lang proces Butikken med lejlighederne på førsteetagen kan opføres uden at ændre lokalplanen, men der er ved at blive gennemført en nabohøring, og der arbejdes sammen med kommunen om at tilpasse projektet, så der laves gode løsninger i forhold til indkørsel, trafik og så videre.

- Der sker en masse i kulissen lige nu, oplyser Niels Pedersen, som ikke kan fortælle, hvad projektet ender med at koste.

- Det kommer hurtigt til at blive det dobbelte af de fire millioner. Det afhænger jo af, hvilket projekt vi ender med. Vi forhandler med forskellige byggefirmaer, men i første omgang gælder det om at få noget tilbagemelding fra kommunen, så vi kan få en byggetilladelse, siger han, som håber på, at butikken kan åbne i marts 2022.

- Med lidt held har vi en ny butik til den tid. Det er jo enormt svært at være tålmodig, og vi er alle sammen blevet overraskede over, hvor lang tid sådan noget tager. Men vi mener bestemt, det er værd at vente på, og at vi gør det rigtige ved ikke bare at lave en kosmetisk renovering af noget gammel skidt, men laver en helt ny butik. Nu har butikken været lukket i et stykke tid, og folk har fundet andre indkøbsmuligheder. Nu skal vi have lokket dem tilbage med en lækker butik med gode varer. Det er i virkeligheden det, det handler om, siger Niels Pedersen.

