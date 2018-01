Se billedserie Byplanlægger Anne Klit Nielsen fortalte, at man kan åbne baggårdene bag Slotsgade og lave spændende miljøer, som her i Museum Gl. Strands baggård i København. Foto: Anne Klit Nielsen

Se potentialerne: Haver og baggårde kan åbne byen ud mod Slotssøen

Hillerød - 20. januar 2018

Der er et stort udviklingspotentiale for at gøre en helt central del af Hillerød By ganske meget mere indbydende og rarere at opholde sig i. Det drejer sig om området mellem Søstien og Slotsgade, fra Torvet til Slotsbroforpladsen. Området kaldes under ét Slotssøkarreen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På Hillerød ByForums møde onsdag aften og torsdag morgen fremviste byplanlægger i Hillerød Kommune Anne Klit Nielsen billeder af, hvordan området ser ud nu, og præsenterede muligheder for forbedring.

Anne Klit Nielsen har en baggrund som arkitekt og antropolog, og så har hun siddet med i Hillerød ByForums arbejdsgruppe om Torvet, som også har været omtalt her i avisen.

Overordnet set præsenterede hun tre mulige indsatser for området. Den første mulighed omhandler de privatejede haver og hegn ned mod Søstien på strækningen. Her viste hun billeder med overbegroede hegn og fremlagde eksempler på, at man kan åbne nogle steder og lave nye græsarealer med bænke, at man kan opstille flottere hegn, og at man kan lave arealer, hvor der er noget for børn. Det kræver selvfølgelig, at grundejerne på strækningen er med på ideen.

- Noget af Søstien er ikke så indbydende. Måske kunne vi sammen forskønne den, kommunen, frivillige og ildsjæle, sagde Anne Klit Nielsen.

Den anden mulighed drejer sig om passagerne fra Slotsgade til Søstien.

- Når det er skumringstid, er de ikke meget indbydende, sagde hun og viste mulighed for at lave ny beplantning, nye hegn, stakit eller måske et kunstprojekt.

Hun foreslog, at det måske kunne være noget for en butik at give sig i kast med, og nævnte, at et kunstprojekt fx kunne være der et år ad gangen.

Den tredje mulighed omhandler de mange åbne baggårde mellem Slotsgade og Søstien. Går man ned ad Slotsgade kan man lægge mærke til den ene åbning til en baggård efter den anden. Disse baggårde kan omdannes til spændende gårdmiljøer, som man fx ser det i København. Her kan være cafeer eller opholdsarealer.